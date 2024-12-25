Як поновити втрачене пенсійне посвідчення — Finance.ua

Як поновити втрачене пенсійне посвідчення Сьогодні 13:18 — Особисті фінанси

Як поновити втрачене пенсійне посвідчення, Фото: freepik

Пенсійне посвідчення підтверджує призначення пенсії. У разі втрати документ можна відновити, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Пенсійне посвідчення — документ, що підтверджує призначення особі пенсії.

Читайте також Депутати розширили категорії військових для дострокової пенсії

Електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку «Дія», що генерується після виготовлення пенсійного посвідчення, має таку саму юридичну силу, як і традиційне.

При зверненні до сервісного центру ПФУ пенсіонеру потрібно:

пред’явити паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення, до якої додати кольорове фото розміром 3×2,5 см.

Як відновити пенсійне посвідчення онлайн

Також це можна зробити онлайн — через портал ПФУ.

Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал електронних послуг Фонду, потрібно зайти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та обрати опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».

Читайте також Україна готується до пенсійної реформи

Якщо подавати заяву з мобільного застосунку «Пенсійний фонд», потрібно обрати вкладку «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси Фонду необхідно підготувати скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору) та фотокартку.

Сканкопії повинні бути кольоровими та чіткими; збереженими у форматах JPG або PDF.

Читайте також Пенсійний фонд уперше за рік виконав план надходжень від ЄСВ

Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Пенсійне посвідчення (після виготовлення) буде видано людині в тому сервісному центрі Фонду, який зазначається в заяві.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович висловила сподівання, що в Україні буде реалізовано ініціативу накопичувальної пенсійної системи у 2025 році.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.