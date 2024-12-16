Пенсійний фонд уперше за рік виконав план надходжень від ЄСВ — Finance.ua

Пенсійний фонд уперше за рік виконав план надходжень від ЄСВ Сьогодні 09:41

Пенсійний фонд уперше за рік виконав план надходжень від ЄСВ

За підсумками 11 місяців Пенсійний фонд уперше за рік виконав план надходжень від ЄСВ.

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У січні — листопаді було сплачено 489,8 млрд гривень ЄСВ (+15,2% до аналогічного періоду минулого року).

В останні 2 місяці надходження від ЄСВ прискорились і були вищими за середні, в т. ч. у жовтні — 47,8 млрд гривень (+16,3% рік до року), листопаді — 49,1 млрд гривень (+21,2% рік до року).

Відповідно надходження від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове пенсійне страхування, у жовтні-листопаді помітно випереджали план (зокрема, у листопаді більш ніж на 11%).

Читайте також Запуск другого рівня пенсійної системи: які наслідки для бізнесу

Це дозволило покращити виконання дохідної частини Пенсійного фонду, забезпечивши уперше з початку року невелике (+0,2 млрд гривень) перевиконання кумулятивного плану доходів від ЄСВ за підсумками 11 місяців.

Депутат припустив, що збільшення надходжень від ЄСВ пов’язано із подальшим зростанням зарплат в економіці у ІV кварталі та їх частковою детінізацією, в т. ч. під можливість економічного бронювання працівників.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.