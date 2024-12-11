Запуск другого рівня пенсійної системи: які наслідки для бізнесу — Finance.ua

Запуск другого рівня пенсійної системи: які наслідки для бізнесу Вчора 21:34 — Особисті фінанси

Запуск другого рівня пенсійної системи: які наслідки для бізнесу

Впровадити цей рівень планують з 2026 року, але не раніше від закінчення війни. Европейська Бізнес Асоціація зустрілася із радником Міністра соціальної політики України Олександром Панченком, щоб обговорити запуск другого рівня пенсійної системи.але не раніше від закінчення війни.

На зустрічі Панченко презентував законопроєкт щодо реформування пенсійної системи та передбачені цим зміни. Він окреслив поточний стан пенсійної системи та мету реформи, якою є запровадження додаткового інструменту збільшення розміру пенсії громадян шляхом створення стимулів для поточних працівників самостійно накопичувати на пенсію.

Передумовами для впровадження реформи є завершення війни та стабілізація економічної ситуації в Україні, а також створення необхідної інфраструктури і, звісно, ухвалення відповідного законодавства.

Щодо механізму фінансування внесків, саме держава інвестуватиме у накопичувальні пенсії громадян частину відрахувань із ПДФО та ЄСВ. Тож податкове навантаження залишається незмінним, а відбуватиметься внутрішній перерозподіл.

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Управління системою включатиме створення Державного накопичувального фонду та електронної системи контролю індивідуальних накопичень. Також законопроєкт передбачає нові можливості інвестиційного портфеля, зокрема хеджування ризиків, а також підвищені вимоги до провайдерів для забезпечення прозорості та ефективності їхньої роботи.

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