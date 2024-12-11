Запуск другого рівня пенсійної системи: які наслідки для бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запуск другого рівня пенсійної системи: які наслідки для бізнесу

Особисті фінанси
87
Запуск другого рівня пенсійної системи: які наслідки для бізнесу
Запуск другого рівня пенсійної системи: які наслідки для бізнесу
Европейська Бізнес Асоціація зустрілася із радником Міністра соціальної політики України Олександром Панченком, щоб обговорити запуск другого рівня пенсійної системи. Впровадити цей рівень планують з 2026 року, але не раніше від закінчення війни.
На зустрічі Панченко презентував законопроєкт щодо реформування пенсійної системи та передбачені цим зміни. Він окреслив поточний стан пенсійної системи та мету реформи, якою є запровадження додаткового інструменту збільшення розміру пенсії громадян шляхом створення стимулів для поточних працівників самостійно накопичувати на пенсію.
Передумовами для впровадження реформи є завершення війни та стабілізація економічної ситуації в Україні, а також створення необхідної інфраструктури і, звісно, ухвалення відповідного законодавства.
Щодо механізму фінансування внесків, саме держава інвестуватиме у накопичувальні пенсії громадян частину відрахувань із ПДФО та ЄСВ. Тож податкове навантаження залишається незмінним, а відбуватиметься внутрішній перерозподіл.
Читайте також
Управління системою включатиме створення Державного накопичувального фонду та електронної системи контролю індивідуальних накопичень. Також законопроєкт передбачає нові можливості інвестиційного портфеля, зокрема хеджування ризиків, а також підвищені вимоги до провайдерів для забезпечення прозорості та ефективності їхньої роботи.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.