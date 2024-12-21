Україна готується до пенсійної реформи — Finance.ua

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Україна готується до пенсійної реформи

Казна та Політика
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Україна готується до пенсійної реформи
Україна готується до пенсійної реформи
Українська влада планує впровадити пенсійну реформу, основним механізмом якої стане індексація пенсій.
Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ, підписаному президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Андрієм Пишним.

Плани уряду

До кінця березня 2025 року уряд подасть до Верховної Ради законопроєкт, який заборонятиме будь-які зміни пенсійної системи поза межами пенсійного законодавства.
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Запланована консолідація пенсійного законодавства для заміни численних галузевих нормативних актів, що регулюють пенсійні права.
Уряд обмежить розмір додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

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«Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації», — ідеться в листі.
Також планують поліпшити адресність і запобігти зловживанню деякими пенсійними надбавками, уточнивши критерії права на них.
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Експерти МВФ зазначають у Меморандумі, що в держбюджеті України на 2025 рік заявлено: влада почне процес пенсійної реформи до липня 2025 року, за допомогою якого вона має намір впровадити систему, що буде стійкою та такою, що відповідатиме законодавству ЄС, скоротити численні спеціальні пенсійні угоди та знизити правові ризики, що випливають із поточної складної пенсійної системи.
Нагадаємо, у березні 2025 року в Україні буде проведено індексацію пенсій, як це й передбачено законом. За прогнозами аналітиків, перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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