Як підвищення облікової ставки вплинуло на кредити та депозити - пояснення НБУ — Finance.ua

Як підвищення облікової ставки вплинуло на кредити та депозити - пояснення НБУ Вчора 09:01 — Кредит&Депозит

Як підвищення облікової ставки вплинуло на кредити та депозити - пояснення НБУ

У червні Національний банк України суттєво підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Вслід за нею поступово зростуть ставки за депозитами, а вплив на кредитні ставки не буде критичним для позичальників.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Ставки за депозитами зростуть

Для банків підвищення облікової ставки означає й вищі ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування НБУ.

Дорожчі кредити рефінансування — стимул розпочати їх заміщення депозитами. Водночас зростає і конкуренція, що спонукатиме банки пропонувати дорожчі депозити вкладникам.

Підвищення облікової ставки обмежено вплине на вартість кредитів

У поточних умовах не варто очікувати суттєвого зростання кредитних ставок для клієнтів.

По-перше, банки визначають вартість кредитів, орієнтуючись на фактичну вартість фондування, яка є значно нижчою, ніж облікова ставка. Середня вартість гривневих ресурсів у великих банках наразі становить близько 4% річних у гривні. І навіть, якщо банки поступово піднімуть ставки за новими депозитами, це вплине на загальну вартість фондування досить помірно.

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По-друге, з початком війни бізнес-кредитування розвивається переважно завдяки державній підтримці. Згідно з умовами державних програм, наприклад «Дешеві кредити 5-7-9%», ставки є фіксованими для клієнтів. Тож позичальники, як і раніше, матимуть доступ до дешевих кредитів.

Щодо споживчого кредитування, то ставки в цьому сегменті визначаються не обліковою ставкою, а співвідношенням пропозиції та попиту, який наразі є досить обмеженим.

По-третє, конкуренція банків за якісних позичальників також стримуватиме зростання ставок за кредитами.

«Отже, внаслідок підвищення НБУ облікової ставки депозити в гривні стануть привабливішим інструментом заощаджень для громадян, а кредитування розвиватиметься й надалі, але з урахуванням реалій воєнного часу», — підсумував регулятор.

Довідка Finance.ua:

Укргазбанк другим серед держбанків підняв депозитні ставки, але значно суттєвіше за Укрексімбанк. Тепер максимальна ставка для звичайних громадян в Укргазбанку становить 13%, для військових — 15%;

з початку повномасштабної війни у банках зростає частка дрібніших вкладів;

голова НБУ Кирило Шевченко раніше повідомляв, що після підвищення облікової ставки Національного банку України до 25% ставки комерційних банків за кредитами зростуть несуттєво. Банки орієнтуються передусім на платоспроможність клієнтів.



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