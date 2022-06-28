Державний банк майже вдвічі підняв депозитні ставки — Finance.ua

Державний банк майже вдвічі підняв депозитні ставки Вчора 16:00 — Кредит&Депозит

Укргазбанк другим серед держбанків підняв депозитні ставки, але значно суттєвіше за Укрексімбанк.

Тепер максимальна ставка для звичайних громадян в Укргазбанку становить — 13%, для військових — 15%.

Що зі ставками:

ставка за «ЕКО-депозит Плюс» з процентами в кінці терміну зросла з 6,25-7,25% до 11,75% за вкладами терміном до року і 12,75% — понад рік. Виплата відсотків щомісячно зменшить ставку на 0,3 в.п.;

ставка за «ЕКО-депозит» зросла з 7,2-7,5% до 12,7-13% річних в залежності від способу сплати відсотків;



депозитні ставки військовослужбовцям зросли з 8,2-8,5% до 14,7-15%;

ставки за іншими програмами збільшені до 12,7-14%.



Нові ставки діють з 24 червня.

Максимальна ставка за річним вкладом в Ощадбанку і ПриватБанк у становить всього 6%.

Укрексімбанк з 21 червня переглянув свої ставки — за річним вкладом підняв лише до 8,7%.

Довідка Finance.ua:

початку червня НБУ вирішив одним ударом приборкати інфляцію та девальвацію гривні. Облікова ставка, яка з перших днів війни була «заморожена» на рівні 10%, на 100-й день війни зросла в два з половиною рази — до 25% річних;

сенсаційне для фінансової системи рішення НБУ змусило банки переглянути власні процентні політики, оскільки вартість рефінансування НБУ зросла до 27%. Тому банки, які мали заборгованість за рефінансуванням перед НБУ, почали піднімати депозитні ставки. Першими це зробили дрібні банки.



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