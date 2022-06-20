Шевченко пояснив, як підвищення облікової ставки НБУ до 25% вплине на вартість кредитів — Finance.ua
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Шевченко пояснив, як підвищення облікової ставки НБУ до 25% вплине на вартість кредитів

Вчора 15:04Кредит&Депозит
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Шевченко пояснив, як підвищення облікової ставки НБУ до 25% вплине на вартість кредитівШевченко пояснив, як підвищення облікової ставки НБУ до 25% вплине на вартість кредитів
Після підвищення облікової ставки Національного банку України до 25% ставки комерційних банків за кредитами зростуть несуттєво. Банки орієнтуються передусім на платоспроможність клієнтів.
Про це написав голова НБУ Кирило Шевченко у Facebook.
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За його словами, у бізнес-кредитуванні загальний портфель за березень—травень цього року зріс на 14,8 млрд грн, гривневі кредити — на 32,1 млрд грн, водночас валютні кредити зменшилися на 17,3 млрд грн.
Переважна більшість приросту гривневого портфеля забезпечено в межах програм державної підтримки:
  • станом на 1 червня понад 18 тисяч аграріїв отримали за усіма програмами кредитування 38,6 млрд грн;
  • з цієї суми понад 24 млрд грн було надано під 0% для забезпечення посівної за програмою "Доступні кредити 5-7-9%ˮ та за програмою державних гарантій на портфельній основі у обсязі 80% основного боргу. Також зростало кредитування державних підприємств, які працювали на перемогу.

Чи впливає підвищення облікової ставки на вартість кредитів?

«У нинішніх умовах не варто очікувати суттєвого здорожчання кредитів для клієнтів. Банки визначають вартість кредитів, орієнтуючись на фактичну вартість фондування, яка є значно нижчою від облікової ставки. Середня вартість гривневих ресурсів у великих банках перебуває на рівні близько 4% річних у гривні. І навіть, якщо банки піднімуть ставки за депозитами, це відбуватиметься поступово і вплине на загальну вартість фондування дуже помірно», — пояснює Шевченко.
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Також, на думку голови НБУ, стримуватиме зростання ставок за кредитами конкуренція банків за якісних позичальників.
«Переконаний, що умови, які пропонуватимуться банками клієнтам, ураховуватимуть їх фінансовий стан та відповідатимуть сучасним реаліям. Позичальники, як і раніше, матимуть доступ до дешевих кредитів у межах державних програм, ставки за якими є фіксованими для клієнтів. Розвитку цього напряму надалі сприятиме розширення державних програм, зокрема збільшення граничних обсягів гарантій для банків», — підсумував Шевченко.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами: Finance.ua
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