Кабмін збереже програму «Доступні кредити 5-7-9%», незважаючи на підвищення облікової ставки НБУ — Finance.ua
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Кабмін збереже програму «Доступні кредити 5-7-9%», незважаючи на підвищення облікової ставки НБУ

15.06.2022, 10:17Кредит&Депозит
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Кабмін збереже програму «Доступні кредити 5-7-9%», незважаючи на підвищення облікової ставки НБУКабмін збереже програму «Доступні кредити 5-7-9%», незважаючи на підвищення облікової ставки НБУ
Кабінет міністрів збереже програму пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9%», незважаючи на підвищення облікової ставки Національним банком.
Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.
«Хочу всіх запевнити, що програма була, є і буде. Незважаючи на ситуацію зі ставками та рішенням Нацбанку, ми розвиватимемо програму, щоб малий і середній бізнес не просто вистояв, а й мав можливість зростати», — сказав він під час засідання уряду у вівторок.
Він додав, що уряд працює над спрощенням умов здобуття таких кредитів.

Довідка Finance.ua:

  • 2 червня Правління Нацбанку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% річних;
  • як пояснюють у Нацбанку, в умовах ринкової економіки причинно-наслідковий зв’язок традиційно такий: слідом за зростанням облікової й депозитних ставок вартість кредитування також зростає. Водночас регулятор не очікує за поточних умов значного негативного впливу від підвищення облікової ставки на обсяги кредитування.
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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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