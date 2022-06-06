Кого кредитують та від кого тримаються подалі українські банки (інфографіка) — Finance.ua

Кого кредитують та від кого тримаються подалі українські банки (інфографіка)

В НБУ розповіли, які галузі економіки найбільш охоче кредитують українські банкіри і чому.

Агросектор, нафто- та газодобувна індустрія, консалтинг та оптова торгівля — індустрії, які у перші два місяці війни з росією отримали найбільше кредитів від українських банків, свідчать дані НБУ.

Аутсайдерами стали транспортна галузь та телекомунікації.

Як банкіри обирають позичальників і що буде з кредитами у цих галузях після війни?

Тільки аграріям на посівну банки надали 36 млрд грн, з яких 80% — за програмою портфельних гарантій уряду, каже голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Попит на кредити від аграріїв лишається високим та в повоєнний час тільки зростатиме, вважає директорка з розвитку бізнес-клієнтів ПроКредит Банк у Анна Савеня. За її словами, агрокомпаніям потрібно буде відновлювати пошкоджену та вкрадену техніку, відбудовувати склади. До того ж через продаж запасів за заниженими цінами переважна більшість сільгоспвиробників за цей рік отримають збитки, прогнозує Савеня.

За рахунок чого суттєво зросло кредитування в сфері видобутку нафти й газу? Коробкова повʼязує це зі спробами уряду нарощувати власний видобуток на тлі глобальних проблем з енергоносіями. У березні державний Укрексімбанк прокредитував цю галузь на 4,3 млрд грн. На таку ж суму зросли обсяги кредитування всієї галузі за березень та квітень.

Банкіри, зауважує Коробкова, не привʼязуються до галузей, але мають бути впевнені, що кредити повернуться. Цим може пояснюватися скорочення кредитів у транспортній галузі майже на 4 млрд грн, або на третину. До проблем заблокованих портів, зруйнованих доріг та мостів додалася паливна криза. Найбільше скорочення кредитів у цій сфері у березні — в державному Ощадбанк у.

Ще одна сфера-лідер за обсягом скорочення кредитів — телекомунікації. Зменшення кредитного портфелю пов’язано з тим, що цей бізнес відкладає плани за новими інвестиціями в розвиток інфраструктури на майбутнє та балансує свої зобов’язання перед банками, пояснює директор департаменту управління мережею та клієнтів середнього бізнесу Райффайзен Банку Руслан Співак.

Під час війни банки продовжать надавати перевагу кредитуванню критичних галузей: виробництву та переробці продуктів харчування і паливно-мастильних матеріалів, агро та фармі, вважає Співак. За його словами, пріорітет бізнесу очікувано змістився з інвестпроєктів на обігові кошти та фінансування релокації бізнесу.

Після перемоги Коробкова пророкує бум, зокрема, в будівництві. Зросте й фінансування банками відкладеного попиту для реалізації інвестиційних програм бізнесу, додає Співак. Особливий підйом у інвестиціях можливий у разі відкриття для українських підприємців європейських ринків, зазначає банкір.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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