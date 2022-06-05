Кредитний портфель українських банків зріс — до 1,132 трлн. — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кредитний портфель українських банків зріс — до 1,132 трлн.

Вчора 15:00Кредит&Депозит
336
Кредитний портфель українських банків за квітень 2022 року зріс на 0,1% — до 1,132 трлн грн, а обсяг непрацюючих кредитів (NPL) — на 1,1% — до 309,656 млрд грн, пише fixygen.ua.
Про це повідомляється у звітності на сайті Національного банку України (НБУ).
Відповідно до неї, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни у квітні зросла до 27,4% із 27,1% місяцем раніше.
Нацбанк зазначив, що за місяць портфель кредитів у корпоративному секторі зріс на 0,3% — до 834,555 млрд грн (зокрема обсяг NPL у ньому на 1,3%, до 266,78 млрд грн), а портфель кредитів, виданих фізособам, скоротився на 1,7% — до 260,574 млрд грн (NPL скоротився на 0,6%, до 42,389 млрд грн).
Водночас обсяг міжбанківських кредитів зріс на 40% — до 10,071 млрд грн (a NPL зберігся на рівні 256 млн грн). Обсяг позик, виданих органам державної влади та місцевого самоврядування, скоротився на 0,2% — до 26,92 млрд грн (NPL зріс з 0 до 231 млн грн).
Місце для вашої реклами
За даними Нацбанку, за підсумками квітня частка NPL у портфелі кредитів, наданих корпоративному сектору, зросла на 0,32 процентних пункти (п.п.) — до 31,97%, кредитів населенню — на 0,18 п.п. 16,27%, кредитів органам держвлади — на 0,86 п.п., до 0,86%, а міжбанківських кредитів — скоротилася на 1 п.п., до 2,54%. У звіті регулятора зазначається, що кредитний портфель державних банків (без ПриватБанку) за квітень зріс на 1,5% — до 311,72 млрд грн (обсяг NPL у ньому — на 1,7%, до 84,302 млрд грн). Водночас, кредитний портфель ПриватБанку зріс на 1,7%, до 257,608 млн грн (NPL скоротився на 0,1%, до 175,324 млрд грн).
Крім цього, кредитний портфель банків з іноземним капіталом за місяць скоротився на 1,3% (до 339,017 млрд грн), а з приватним — на 1,7% (до 223,776 млрд грн). При цьому обсяг NPL в іноземних банках зріс на 6,9% (до 23,671 млрд грн), а в приватних банках — на 2,7 (до 26,359 млрд грн).
Читайте також
Таким чином, за підсумками квітня частка NPL у кредитних портфелях державних банків (без ПриватБанку) зросла на 0,03 п.п. (до 27,04%), а в ПриватБанку скоротилася на 1,22 п.п. (до 68,06%). Крім того, частка NPL у кредитних портфелях банків з іноземним капіталом зросла на 0,53 п.п. (до 6,98%), у банках із приватним — на 0,51 п.п. (До 11,78%).
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали у спеціальному сервісі.
Порівняти та підібрати кредит можна тут 💰 💰
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.