Кредитний портфель українських банків зріс — до 1,132 трлн.

Кредитний портфель українських банків за квітень 2022 року зріс на 0,1% — до 1,132 трлн грн, а обсяг непрацюючих кредитів (NPL) — на 1,1% — до 309,656 млрд грн, пише fixygen.ua

Про це повідомляється у звітності на сайті Національного банку України (НБУ).

Відповідно до неї, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни у квітні зросла до 27,4% із 27,1% місяцем раніше.

Нацбанк зазначив, що за місяць портфель кредитів у корпоративному секторі зріс на 0,3% — до 834,555 млрд грн (зокрема обсяг NPL у ньому на 1,3%, до 266,78 млрд грн), а портфель кредитів, виданих фізособам, скоротився на 1,7% — до 260,574 млрд грн (NPL скоротився на 0,6%, до 42,389 млрд грн).

Водночас обсяг міжбанківських кредитів зріс на 40% — до 10,071 млрд грн (a NPL зберігся на рівні 256 млн грн). Обсяг позик, виданих органам державної влади та місцевого самоврядування, скоротився на 0,2% — до 26,92 млрд грн (NPL зріс з 0 до 231 млн грн).

За даними Нацбанку, за підсумками квітня частка NPL у портфелі кредитів, наданих корпоративному сектору, зросла на 0,32 процентних пункти (п.п.) — до 31,97%, кредитів населенню — на 0,18 п.п. 16,27%, кредитів органам держвлади — на 0,86 п.п., до 0,86%, а міжбанківських кредитів — скоротилася на 1 п.п., до 2,54%. У звіті регулятора зазначається, що кредитний портфель державних банків (без ПриватБанк у) за квітень зріс на 1,5% — до 311,72 млрд грн (обсяг NPL у ньому — на 1,7%, до 84,302 млрд грн). Водночас, кредитний портфель ПриватБанку зріс на 1,7%, до 257,608 млн грн (NPL скоротився на 0,1%, до 175,324 млрд грн).

Крім цього, кредитний портфель банків з іноземним капіталом за місяць скоротився на 1,3% (до 339,017 млрд грн), а з приватним — на 1,7% (до 223,776 млрд грн). При цьому обсяг NPL в іноземних банках зріс на 6,9% (до 23,671 млрд грн), а в приватних банках — на 2,7 (до 26,359 млрд грн).

Таким чином, за підсумками квітня частка NPL у кредитних портфелях державних банків (без ПриватБанку) зросла на 0,03 п.п. (до 27,04%), а в ПриватБанку скоротилася на 1,22 п.п. (до 68,06%). Крім того, частка NPL у кредитних портфелях банків з іноземним капіталом зросла на 0,53 п.п. (до 6,98%), у банках із приватним — на 0,51 п.п. (До 11,78%).

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали у спеціальному сервісі.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.