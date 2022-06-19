Банки підвищують ставки: на що треба звернути увагу під час розміщення депозиту — Finance.ua

Банки підвищують ставки: на що треба звернути увагу під час розміщення депозиту

Вчора 10:05 — Особисті фінанси

Банки підвищують ставки: на що треба звернути увагу під час розміщення депозиту

Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25%, після чого банки почали поступово піднімати ставки за депозитами. Деякі невеликі банки пропонують уже 17-18% річних за строковими депозитами.

У НБУ роз’яснили, на які умови депозиту слід звертати увагу при оформленні.

Процентна ставка

Потрібно з’ясувати повну відсоткову ставку, яка може відрізнятись залежно від строку вкладу. Також при розрахунку доходів за вкладом слід враховувати сплату податків на доходи, отримані від депозиту, зокрема:

податок на доходи фізичних осіб — 18% від суми нарахованих відсотків;

військовий збір — 1,5% від суми нарахованих відсотків.

Банк може запропонувати вкладнику різні умови поповнення депозиту:

визначити максимальний чи мінімальний розмір суми поповнення;

встановити строк, протягом якого може здійснюватись поповнення. Наприклад, депозит відкритий на 12 місяців, а поповнення можливе протягом перших 8 місяців із моменту першого внесення коштів на рахунок;

не встановлювати обмежень за розміром та строками поповнення.

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Також умовами договору може бути не передбачено можливості поповнювати депозит.

Спосіб отримання відсотків за депозитом:

відсотки можуть надходити на поточний рахунок щомісяця або щокварталу, або

відсотки можуть залишатися на депозитному рахунку. Так відбувається капіталізація. Тобто вкладник отримуватиме відсотки на раніше нараховані відсотки.

Також при оформленні депозиту варто звернути увагу на:

строк дії депозиту;

наявність додаткових комісій;

умови автопролонгації. Автопролонганція — це автоматичне продовження строку дії договору банківського вкладу (депозиту).

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«Уважно читайте депозитний договір перед підписанням та перевірте всі вищезгадані ключові моменти умов депозиту», — зазначили у НБУ.

Нагадаємо, на час воєнного стану та три місяці після цього вводиться 100% гарантія за депозитами. Це означає, що якщо в період дії цієї норми буде розпочато процедуру виведення з ринку якогось із банків, його вкладникам Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує всю суму вкладу.

Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.

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