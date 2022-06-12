Як працює система страхування депозитів у Польщі — Finance.ua

Як працює система страхування депозитів у Польщі

Як працює система страхування депозитів у Польщі

Установою, яка забезпечує функціонування в Польщі системи страхування депозитів — є Банківський гарантійний фонд (Bankowy Fundusz Gwarancyjny, BFG).

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Максимальна гарантована сума

Максимальна гарантована сума в Польщі, як і в інших країнах-членах ЄС, становить 100 тис. євро.

У разі банкрутства фінансової установи її вкладник, незалежно від кількості відкритих ним рахунків, отримає відшкодування коштів до 100 тис. євро, яке виплачується у польських злотих.

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Гарантії BFG поширюються не тільки на вклади в банках, а й в кооперативних кредитно-ощадних спілках. Крім того, в Польщі гарантуються вклади як фізичних, так і юридичних осіб.

Гарантування спільних рахунків

Також цікавим моментом є визначення умов гарантування спільних рахунків — у такому випадку гарантована сума розраховується окремо для кожного вкладника.

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Розраховується вона наступним чином: кошти на рахунку діляться між всіма співвласниками згідно положень договору про рахунок, а якщо таких положень немає — встановлюються для всіх рівні частини та розраховується розмір гарантії для кожного зі співвласників рахунку окремо.

Виплата гарантованого відшкодування

Починаються виплати гарантованого відшкодування не пізніше 7 робочих днів з дати виконання умови гарантії (дата призупинення діяльності банку або спілки та запровадження тимчасової адміністрації за рішенням Комісії фінансового нагляду або дата звернення Комісії чи BFG до суду із заявою про оголошення банкрутства банку чи спілки).

BFG визначає місце і термін виплат гарантованого відшкодування готівкою або переказом на вказаний вкладником рахунок.

Після спливу визначеного терміну вкладники ще протягом п’яти років з дати виконання умови гарантії можуть отримати відшкодування в офісі BFG, подавши відповідну заяву.

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