Як працює система страхування депозитів у Польщі — Finance.ua

Розраховується вона наступним чином: кошти на рахунку діляться між всіма співвласниками згідно положень договору про рахунок, а якщо таких положень немає — встановлюються для всіх рівні частини та розраховується розмір гарантії для кожного зі співвласників рахунку окремо.
Виплата гарантованого відшкодування
Починаються виплати гарантованого відшкодування не пізніше 7 робочих днів з дати виконання умови гарантії (дата призупинення діяльності банку або спілки та запровадження тимчасової адміністрації за рішенням Комісії фінансового нагляду або дата звернення Комісії чи BFG до суду із заявою про оголошення банкрутства банку чи спілки).