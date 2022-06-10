Дрібні банки масово підвищують ставки за депозитами — Finance.ua

Дрібні банки масово підвищують ставки за депозитами
За тиждень з моменту оголошення НБУ нової облікової ставку у 25%, яка зросла з рівня 10%, вже мінімум шість банків підняли депозитні ставки за гривневими вкладами.
У конкурентну боротьбу за кошти українців, що почалася минулої п’ятниці і триватиме тижнями, поки що вступили невеликі банки. «Дочки» міжнародних банківських груп та державні банки спостерігають за ситуацією.
Як і очікували експерти, банки частіше за все пропонують високі ставки за депозитами на 3-6 місяців, оскільки розраховують, що через рік облікова ставка НБУ буде значно нижче поточних 25%.
До запропонованих ставок часто можна отримати додатково 0,3-0,5% у випадку пролонгації вкладу чи наявності пенсійного посвідчення.
FinClub зібрав їх пропозиції в таблиці для порівняння.
1 місяць
3 місяці
6 місяців
9 місяців
12 місяців
Банк «Січ»
18
18
15
15
15
РВС Банк
16,5*
17,5*
9
-
10
КІБ
7
18,25
18,25
15,25
15,25
Укрбудінвестбанк
12
17
17
-
15,5
Банк «Глобус»
12
17
17
16
15,5
Банк «Український капітал»
5,5
18
18
18
18
*Номінальна ставка вища, але зі ставок у 17-18% банк віддає ЗСУ 0,5%.
Однак зауважимо, що дохід від депозиту зменшується на 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору.
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