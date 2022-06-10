Дрібні банки масово підвищують ставки за депозитами — Finance.ua

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Дрібні банки масово підвищують ставки за депозитами

Вчора 09:05Особисті фінанси
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Дрібні банки масово підвищують ставки за депозитамиДрібні банки масово підвищують ставки за депозитами
За тиждень з моменту оголошення НБУ нової облікової ставку у 25%, яка зросла з рівня 10%, вже мінімум шість банків підняли депозитні ставки за гривневими вкладами.
У конкурентну боротьбу за кошти українців, що почалася минулої п’ятниці і триватиме тижнями, поки що вступили невеликі банки. «Дочки» міжнародних банківських груп та державні банки спостерігають за ситуацією.
Найбільшу ставку запропонував Комерційний індустріальний банк (КІБ) — 18,25%.
Як і очікували експерти, банки частіше за все пропонують високі ставки за депозитами на 3-6 місяців, оскільки розраховують, що через рік облікова ставка НБУ буде значно нижче поточних 25%.
До запропонованих ставок часто можна отримати додатково 0,3-0,5% у випадку пролонгації вкладу чи наявності пенсійного посвідчення.
FinClub зібрав їх пропозиції в таблиці для порівняння.
1 місяць 3 місяці 6 місяців 9 місяців 12 місяців
Банк «Січ» 18 18 15 15 15
РВС Банк 16,5* 17,5* 9 - 10
КІБ 7 18,25 18,25 15,25 15,25
Укрбудінвестбанк 12 17 17 - 15,5
Банк «Глобус» 12 17 17 16 15,5
Банк «Український капітал» 5,5 18 18 18 18
*Номінальна ставка вища, але зі ставок у 17-18% банк віддає ЗСУ 0,5%.
Однак зауважимо, що дохід від депозиту зменшується на 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору.
До речі, ви можете отримати більше з вашого депозиту. Finance.ua домовився з банками, щоб ви могли отримати «Бонус до депозиту». Гроші ніколи не завадять. А вигідне збільшення до відсотка можна оформити в три кроки.

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За матеріалами: Фінансовий Клуб України
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