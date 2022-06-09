Експерти розповіли, чи очікувати вкладникам підвищення відсотків на депозити — Finance.ua

Експерти розповіли, чи очікувати вкладникам підвищення відсотків на депозити

Експерти розповіли, чи очікувати вкладникам підвищення відсотків на депозити

Вкладники не побачать 25% річних за депозитами.

Про це розповіли учасники круглого столу «Як нова облікова ставка НБУ вплине на фінансовий ринок», проведеного «Фінансовим клубом».

«Облікова ставка — це ринковий інструмент. Зараз вона надає банкам стимули більше конкурувати за вкладника, що зумовить монетарну трансмісію — а саме підвищення ставок за депозитами», — очікує директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

За його словами, скорочення профіциту ліквідності змусить банки активніше піднімати ставки. «Цей крок спрямований на те, щоб і громадяни, і бізнес могли свої вільні гривневі ресурси убезпечити від інфляції. І таким чином не створювали додаткового попиту на валюту», — розповів пан Лепушинський.

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«Я б не задавав високих очікувань. На жаль, для вкладників ставки за депозитами не підтягнуться дуже близько до облікової ставки, але суттєве зростання буде. Всі розуміють, що облікова ставка 25% не назавжди. Не очікуйте, що за річними депозитами банки будуть давати набагато більше, ніж вони дають зараз», — каже начальник аналітичного відділу Альфа-Банк у Олексій Блінов.

Однак за короткими депозитами зростання може бути суттєвим. «Зараз навіть є тижневі й двотижневі депозити — за ними може бути суттєве зростання в бік облікової ставки», — не виключає Олексій Блінов.

Багато банків не захочуть нічого змінювати. «Думаю, що буде боротьба між «жадібністю нічого не міняти і мати дешеве фондування», напевне, в більших банках, і «можливістю збільшити свою поки що малу частку в дрібних банках», — каже фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. Окремі невеликі банки, дійсно, останніми днями вже переглянули ставки, піднявши їх до 17-18% річних.

Експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Євген Дубогриз вважає, що банки будуть підвищувати ставки за строковими вкладами, щоб мати «більш-менш передбачуваний ресурс».

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При цьому вкладники, вірогідно, хотіли б побачити ставки понад 20% річних, щоб припинити «полювання» за валютою. «Депозити вищі, ніж 20% річних, — це психологічний тригер для людей, щоб не купувати валюту, а класти гроші хоча б на піврічний депозит», — вважає Євген Дубогриз.

Такі ставки не очікуються, тому варто розуміти, що майбутня дохідність за депозитом може не покрити інфляцію. «У нас інфляція в червні—липні сягне 20% і перевищить, тому, на жаль, підвищені депозитні ставки не врятують від інфляції, але тільки компенсують частину», — каже Олексій Блінов.

Михайло Демків уточнює, що майбутню ставку за річним вкладом у гривні потрібно порівнювати не з поточною інфляцією, а з інфляцією наступних 12 місяців, яка може бути нижче 20%, які очікуються. «Тому є шанс, що нова ставка за депозитом врівноважиться із інфляцією», — зазначив експерт.

Однак все одно потрібно бути готовим до втрат. «Зараз немає такого інструменту, який би міг дати можливість не те що примножити заощадження, а навіть їх зберегти. Вільного руху капіталу зараз немає, дохідність що за ОВДП, що за гривневими депозитами не перекриває споживчу інфляцію, навіть прогнозовану. Всі ми станемо біднішими, і це треба мати на увазі. Ми можемо зменшити втрати від інфляції, але не можемо зберегти чи примножити заощадження», — попередив Євген Дубогриз.

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