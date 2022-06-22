У банках також зростає частка поточних рахунків. Частка вкладів на вимогу у коштах населення у всіх валютах зросла з 56,1% у січні до 64,7% на кінець травня.
«Під час війни населення прагне мати безперешкодний доступ до власних грошей. Отже, попит на строкові депозити очікувано зменшився і, ймовірно, буде низьким найближчим часом», — прогнозують у Нацбанку.
Що відбувається з прибутковістю за депозитами
Під час повномасштабної війни, як і під час коронакризи, ставки за депозитами населення знижувалися, досягаючи нових історичних мінімумів. Банки суттєво знизили спочатку ставки за поточними коштами, а згодом — і строковими, оскільки не відчували загрози ліквідності.
«Однак прискорення інфляції створює ризики для подальшого утримання вкладів, насамперед строкових. Підвищення НБУ у червні ключової ставки до 25% — це сигнал для подальшого поступового підвищення депозитних ставок», — йдеться у звіті.
На думку НБУ, банкам слід принаймні частково компенсувати вкладникам знецінення коштів через зростання цін та девальвацію на готівковому ринку.
Як гарантуються вклади в Україні
У період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення в Україні вклади населення, включаючи кошти ФОП, гарантуються у повному обсязі.
Після цього гарантована сума складатиме 600 тис. грн.
До речі, ви можете отримати більше з вашого депозиту. Finance.ua домовився з банками, щоб ви могли отримати «Бонус до депозиту». Гроші ніколи не завадять. А вигідну надбавку до відсотка можна оформити за три кроки.