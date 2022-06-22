Під час війни у банках зросла частка дрібних вкладів — НБУ — Finance.ua
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Під час війни у банках зросла частка дрібних вкладів — НБУ

Вчора 12:00Кредит&Депозит
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Під час війни у банках зросла частка дрібних вкладів — НБУПід час війни у банках зросла частка дрібних вкладів — НБУ
З початку повномасштабної війни у банках зростає частка дрібніших вкладів.
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому Національним банком.
Що із вкладами:
  • обсяг гривневих вкладів у діапазоні від 10 до 200 000 грн зріс за березень-квітень на 21,8%,
  • при цьому обсяг великих, понад 200 тис. грн, зріс лише на 10,8%.
У НБУ наголошують, що така тенденція відрізняється від довоєнної, коли великі вклади зростали швидше.
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У банках також зростає частка поточних рахунків. Частка вкладів на вимогу у коштах населення у всіх валютах зросла з 56,1% у січні до 64,7% на кінець травня.
«Під час війни населення прагне мати безперешкодний доступ до власних грошей. Отже, попит на строкові депозити очікувано зменшився і, ймовірно, буде низьким найближчим часом», — прогнозують у Нацбанку.

Що відбувається з прибутковістю за депозитами

Під час повномасштабної війни, як і під час коронакризи, ставки за депозитами населення знижувалися, досягаючи нових історичних мінімумів. Банки суттєво знизили спочатку ставки за поточними коштами, а згодом — і строковими, оскільки не відчували загрози ліквідності.
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«Однак прискорення інфляції створює ризики для подальшого утримання вкладів, насамперед строкових. Підвищення НБУ у червні ключової ставки до 25% — це сигнал для подальшого поступового підвищення депозитних ставок», — йдеться у звіті.
На думку НБУ, банкам слід принаймні частково компенсувати вкладникам знецінення коштів через зростання цін та девальвацію на готівковому ринку.

Як гарантуються вклади в Україні

У період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення в Україні вклади населення, включаючи кошти ФОП, гарантуються у повному обсязі.
Після цього гарантована сума складатиме 600 тис. грн.
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За матеріалами: Мінфін.com.ua
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