Фонд гарантування вкладів розпочинає виплати коштів вкладникам АТ «Мегабанк» — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів розпочинає виплати коштів вкладникам АТ «Мегабанк»

З 21 червня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам АТ «Мегабанк» за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 02 червня 2022 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Оскільки АТ « Мегабанк » визнано неплатоспроможним після набрання чинності норми про відшкодування коштів в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 02 червня 2022 року, виплата гарантованої суми відшкодування здійснюється за цією нормою, що діятиме протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 02 червня 2022 року.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти:

АТ КБ «ПриватБанк»,

АБ «Укргазбанк»,

Акціонерний банк «Південний»

АТ «ПУМБ».

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 травня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховувалося 69 діючих банків. На початок травня 2022 року тривала ліквідація 49 неплатоспроможних банків, ліквідацію 51 банку Фондом уже завершено.

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