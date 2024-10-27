Як отримати компенсацію за втрачену чи пошкоджену посилку: корисні поради — Finance.ua
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Як отримати компенсацію за втрачену чи пошкоджену посилку: корисні поради

Особисті фінанси
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Як отримати компенсацію за втрачену чи пошкоджену посилку: корисні поради
Як отримати компенсацію за втрачену чи пошкоджену посилку: корисні поради, Фото: freepik
Українці мають право отримати компенсацію за пошкоджену або втрачену під час доставки посилку, але для цього потрібно врахувати кілька важливих моментів.
Про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як отримати компенсацію за втрачену або пошкоджену посилку

По-перше, важливо мати докази — це може бути квитанція про оплату послуги, договір, укладений з кур’єрськими службами, та інше.
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Друге — посилка повинна бути відправлена з докладним описом вкладення та вказаною реальною оголошеною цінністю. Це дозволяє отримати компенсацію у разі втрати або пошкодження відправлення.
По-третє, перш ніж скористатися послугами обраної кур’єрської служби, варто уважно вивчити умови, опубліковані на їхньому офіційному вебсайті.
Важливо розуміти, який механізм відшкодування передбачений публічним договором компанії.
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Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про захист прав споживачів» виконавець зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача.
У разі виникнення претензій стосовно якості послуг та відмови компанії задовольнити висунуті ним вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби.

Довідка Finance.ua:

  • компанія «Нова пошта» презентувала нове покоління поштоматів з покращеними характеристиками та додатковими функціями;
  • АТ «Укрпошта» у 2024 році відкриває 23 нові сортувальні центри у регіонах, що дозволить скоротити строк доставки до одного дня.
За матеріалами:
Finance.ua
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