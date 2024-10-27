Як отримати компенсацію за втрачену чи пошкоджену посилку: корисні поради — Finance.ua

Як отримати компенсацію за втрачену чи пошкоджену посилку: корисні поради Сьогодні 17:18 — Особисті фінанси

Як отримати компенсацію за втрачену чи пошкоджену посилку: корисні поради, Фото: freepik

Українці мають право отримати компенсацію за пошкоджену або втрачену під час доставки посилку, але для цього потрібно врахувати кілька важливих моментів.

Про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як отримати компенсацію за втрачену або пошкоджену посилку

По-перше, важливо мати докази — це може бути квитанція про оплату послуги, договір, укладений з кур’єрськими службами, та інше.

Друге — посилка повинна бути відправлена з докладним описом вкладення та вказаною реальною оголошеною цінністю. Це дозволяє отримати компенсацію у разі втрати або пошкодження відправлення.

По-третє, перш ніж скористатися послугами обраної кур’єрської служби, варто уважно вивчити умови, опубліковані на їхньому офіційному вебсайті.

Важливо розуміти, який механізм відшкодування передбачений публічним договором компанії.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про захист прав споживачів» виконавець зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача.

У разі виникнення претензій стосовно якості послуг та відмови компанії задовольнити висунуті ним вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби.

Довідка Finance.ua:

компанія «Нова пошта» презентувала нове покоління поштоматів з покращеними характеристиками та додатковими функціями;

АТ «Укрпошта» у 2024 році відкриває 23 нові сортувальні центри у регіонах, що дозволить скоротити строк доставки до одного дня.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.