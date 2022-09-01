Як діятимуть виплати для ВПО з 1 вересня — Finance.ua
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Як діятимуть виплати для ВПО з 1 вересня

Особисті фінанси
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У вересні як і раніше виплачуватимуть щомісячну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які вже оформили таку допомогу.
Хто і далі отримуватиме 2-3 тис. грн:
  • громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;
  • ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.
Раніше Мінсоцполітики пояснили, як повернути помилково надану грошову допомогу. На рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, проводиться повернення помилково виплаченої грошової допомоги як внутрішньо переміщеній особі.
Нагадаємо, Кабмін планує удвічі збільшити компенсацію за прихисток переселенців. Компенсацію від держави за програмою «Прихисток» для осіб, які розмістили переселенців, планують збільшити удвічі — із 450 до 900 грн.

Довідка Finance.ua:

  • Як одержати ненараховані кошти. Через те, що деякі заяви «зависли», не підтягнулись необхідні для отримання більшої суми виплат документи. Йдеться про посвідчення про інвалідність чи свідоцтва про народження дітей.За словами Жолнович, необхідно звернутися до ЦНАПу чи управління соцзахисту з необхідними документами для корегування інформації в системі.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами:
Finance.ua
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