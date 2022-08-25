В Україні запровадили нові правила виплати допомоги пільговикам: що змінилося — Finance.ua

В Україні запровадили нові правила виплати допомоги пільговикам: що змінилося Вчора 15:01 — Особисті фінанси

В Україні запровадили нові правила виплати допомоги пільговикам: що змінилося

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. До Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, тепер включатимуть дані щодо фактичного місця перебування пільговика.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 938 від 23 серпня 2022 року.

У новій формації документа замінено «зареєстроване місце проживання пільговика на «задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування)» пільговика.

Документами, що підтверджують фактичне місце проживання пільговика, є:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика.

Якщо такої довідки немає, складається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання пільговика за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Акт складає посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Довідка Finance.ua:

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