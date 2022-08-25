Ще 70 000 українців отримають допомогу від ООН — Finance.ua

Ще 70 000 українців отримають допомогу від ООН Вчора 11:33 — Особисті фінанси

Ще 70 000 українців отримають допомогу від ООН

Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні анонсувала виплати ще для 70 000 українців. Фінансова підтримка є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальних політики.

За попередніми даними, в УВКБ ООН готові поширити програму багатоцільової грошової підтримки ще на 70 тисяч осіб. Організація планує і надалі підтримувати розвиток цифрових технологій у соціальній сфері.

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«Завдяки реалізації програми багатоцільової грошової підтримки постраждалих від війни українців, що є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги, майже 140 тисяч осіб отримали виплати у розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць протягом трьох місяців. Особливо гострою є потреба в допомозі напередодні зимового сезону, забезпеченні соціального захисту найбільш вразливих категорій населення в Україні (самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю, таких, що потребують догляду та ін.), посиленні спроможності територіальних громад щодо надання переміщеним особам соціальних послуг», — ідеться в повідомленні.

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