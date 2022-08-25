Ще 70 000 українців отримають допомогу від ООН — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще 70 000 українців отримають допомогу від ООН

Особисті фінанси
1272
Ще 70 000 українців отримають допомогу від ООН
Ще 70 000 українців отримають допомогу від ООН
Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні анонсувала виплати ще для 70 000 українців. Фінансова підтримка є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальних політики.
За попередніми даними, в УВКБ ООН готові поширити програму багатоцільової грошової підтримки ще на 70 тисяч осіб. Організація планує і надалі підтримувати розвиток цифрових технологій у соціальній сфері.
Читайте також
«Завдяки реалізації програми багатоцільової грошової підтримки постраждалих від війни українців, що є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги, майже 140 тисяч осіб отримали виплати у розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць протягом трьох місяців. Особливо гострою є потреба в допомозі напередодні зимового сезону, забезпеченні соціального захисту найбільш вразливих категорій населення в Україні (самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю, таких, що потребують догляду та ін.), посиленні спроможності територіальних громад щодо надання переміщеним особам соціальних послуг», — ідеться в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.