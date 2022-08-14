У відділеннях Нової пошти можна отримати допомогу ВПО від ООН: як це зробити — Finance.ua

У відділеннях Нової пошти можна отримати допомогу ВПО від ООН: як це зробити
Нова пошта запустила нову послугу для внутрішньо переміщених осіб — усі ВПО можуть скористатися відділеннями НП, щоб отримати фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Допомога ВПО від ООН
Раніше Кабмін затвердив постанову про додаткові виплати ВПО у рамках спільного проєкту зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
- Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2 220 грн один раз на місяць на кожного члена родини, але не більш як для трьох осіб.
- Гроші надходитимуть протягом трьох місяців через систему Міжнародних грошових переказів Western Union на території України.
- Виплата допомоги в межах реалізації проєкту здійснюється додатково, без подання окремого звернення ВПО.
Допомога для ВПО: суми та процедура отримання
Тобто, потрібно бути оформленим як ВПО, а додатково звертатись до ЦНАПу не потрібно. На ваш контактний номер мобільного телефону має надійти повідомлення від Всесвітньої продовольчої програми ООН з кодом та інформацією про те, як отримати грошовий переказ.
Виплати від ООН через НП
У пресслужбі Нової пошти повідомили, що люди, які були вимушені переїхати в інші регіони через війну та яким нарахована допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН, можуть отримати її у відділеннях НП.
Під час оформлення фінансової допомоги потрібно обрати спосіб отримання допомоги — Нова пошта. Далі вам має надійти повідомлення з кодом від партнера ООН в Україні.
Як отримати виплати:
- прийдіть до найближчого відділення;
- повідомте оператору, що вам необхідно отримати переказ від Western Union;
- назвіть ваш код;
- покажіть відповідний документ, який ідентифікує вашу особу.
З питаннями щодо нарахування грошової допомоги можна звертатися на гарячу лінію Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 080030771.
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