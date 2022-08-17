Частині переселенців виплати дорахують вручну — Finance.ua

Частині переселенців виплати дорахують вручну Вчора 15:33 — Казна та Політика

Під час реєстрації для отримання статусу ВПО через «Дію» через велике навантаження на систему частина поданих заяв «зависла».

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Як одержати ненараховані кошти

Через те, що деякі заяви «зависли», не підтягнулись необхідні для отримання більшої суми виплат документи. Йдеться про посвідчення про інвалідність чи свідоцтва про народження дітей.

За словами Жолнович, необхідно звернутися до ЦНАПу чи управління соцзахисту з необхідними документами для корегування інформації в системі.

Яку допомогу можуть отримати українці

Майже 2,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які стали переселенцями через повномасштабну війну росії проти України, загалом отримали від уряду близько 17,2 мільярда гривень. Але переселенці можуть отримувати допомогу не лише від держави, а й від різних міжнародних організацій.

Нагадаємо, що, відповідно до урядового рішення, допомога на проживання переселенцям надається в наступних розмірах:

3 000 гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 гривень — для інших осіб.

Окрім цього, деякі ВПО (внутрішньо переміщені особи) можуть отримати до 20 тисяч гривень компенсації на ведення бізнесу. Йдеться про підприємців, близькі родичі (дружини, чоловіки, діти, батьки) яких є ветеранами, героями Небесної сотні або загинули на війні.

Загалом, щоб податись на виплату, потрібно відповідати трьом критеріям:

бути ветераном чи членом родини ветерана;

бути ФОПом чи самозайнятою особою;

мати статус внутрішньо переміщеної особи, набутий після 24 лютого 2022 року.

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