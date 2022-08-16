ВПО становлять восьму частину безробітних у Києві — Finance.ua

ВПО становлять восьму частину безробітних у Києві Вчора 19:00 — Казна та Політика

Кожен восьмий зареєстрований у Києві безробітний є внутрішньо переміщеною особою.

Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості, передає Інтерфакс-Україна

«За даними на 11 серпня 2022 року, на обліку у столичній службі зайнятості перебував 1 761 безробітний зі статусом внутрішньо переміщеної особи. Загалом їх налічувалося 12% у загальній кількості безробітних», — зазначили у пресслужбі центру.

У центрі зайнятості додали, що столиця входить до трійки регіонів із найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб, які у 2022 році отримували послуги служби.

Зокрема, з початку 2022 року статусу безробітного у міському центрі зайнятості набули 3,5 тис. внутрішніх переселенців.

За даними відомства, станом на 12 серпня 246 роботодавців столиці отримали кошти за програмою компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 657 внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану в Україні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.