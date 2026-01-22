Як бізнесу отримати компенсацію за знищене майно — деталі Сьогодні 16:08 — Особисті фінанси

Підприємець подає пакет документів для отримання компенсації за пошкодження бізнесу

З 1 січня почала діяти постанова Кабміну № 1541 від 28 листопада 2025 року, яка вперше встановлює порядок часткової компенсації знищеного або пошкодженого майна підприємців. Із посиланням на Юридичний порадник ВПО розповідаємо, за яке майно підприємці можуть отримати компенсації.

Як зазначають юристи, документ є принципово важливим, бо закладає нову модель покриття воєнних ризиків і передбачає державну підтримку приватного бізнесу, що постраждав від війни.

Що саме передбачає постанова

Документ вводить два окремі напрями підтримки бізнесу:

часткову компенсацію вартості майна, знищеного або пошкодженого внаслідок воєнних ризиків;

часткову компенсацію страхових премій за договорами страхування майна від воєнних ризиків.

Нижче — ключові умови саме щодо компенсації вартості майна.

Яке майно підлягає компенсації

Компенсації підлягає нерухоме майно, яке перебуває у власності підприємця або приватного підприємства та використовується у господарській діяльності.

Зокрема, це можуть бути:

виробничі, адміністративні та складські будівлі;

окремі приміщення (офіси, цехи);

об’єкти незавершеного будівництва (якщо будівництво розпочато після 1 січня 2021 року);

інженерні мережі та обладнання (електрика, водопостачання, опалення тощо).

Територіальні обмеження

Майно має бути розташоване на територіях підвищеного воєнного ризику, зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Водночас компенсація не надається, якщо майно перебувало на тимчасово окупованій території станом на 29 листопада 2025 року — дату набрання чинності постановою.

Які події вважаються воєнними ризиками

Компенсація можлива лише у разі настання прямих воєнних подій, зокрема:

влучання ракет, БПЛА, артилерійських снарядів або їх уламків;

ураження засобами ППО чи ПРО;

пожежі, вибухи, дії ударної хвилі.

Непрямі збитки — упущена вигода, податки, простій виробництва — не компенсуються.

Хто може отримати компенсацію

Претендувати на участь у програмі можуть:

фізичні особи — підприємці;

юридичні особи приватного сектору.

Державні та комунальні підприємства участі в програмі не беруть.

Кому компенсація не надається

Компенсація не виплачується, якщо суб’єкт господарювання:

є нерезидентом України;

перебуває в процедурі банкрутства або припинення;

має податковий борг;

порушував умови отримання державної допомоги раніше;

перебуває під санкціями України або ЄС;

має кінцевого бенефіціара — громадянина держави-агресора;

не зареєстрований у Державному аграрному реєстрі (якщо це є обов’язковою вимогою).

Фінансові умови участі

Участь у програмі є добровільною, але передбачає одноразовий внесок — 0,5% від суми ймовірного збитку, який декларує підприємець (але не вище реальної вартості майна за звітом оцінювача).

Важливо врахувати:

внесок не повертається, навіть якщо компенсаційний випадок не настав;

сплата внеску не гарантує виплату за відсутності бюджетних коштів;

подання заяви означає передачу державі права вимоги до рф у межах отриманої компенсації.

Ліміти компенсації

максимальний розмір — до 10 млн грн на одне підприємство разом із пов’язаними особами за весь період дії програми;

сума компенсації не може перевищувати розмір прямого збитку;

якщо бізнес уже отримував гранти або іншу держдопомогу, розмір компенсації зменшується на відповідну суму.

Як отримати компенсацію: процедура

Процес складається з двох етапів.

1. Включення до програми

Подання заяви до ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА) з пакетом документів, зокрема:

підтвердження права власності;

звіт про оцінку майна;

витяг з ЄДР;

підтвердження сплати внеску.

2. Подання заяви про компенсацію

Після фактичного знищення або пошкодження майна та внесення інформації до Реєстру пошкодженого і знищеного майна подається окрема заява щодо кожного об’єкта.

Строки:

подати заяву можна протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану;

строк розгляду — до 30 днів із можливістю продовження ще на 30.

