Work-life blend проти work-life balance: як впровадити новий підхід до роботи — Finance.ua

Work-life blend проти work-life balance: як впровадити новий підхід до роботи Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Work-life blend проти work-life balance: як впровадити новий підхід до роботи

Останнє десятиліття пройшло під прапором work-life balance — моделі, яка пропонувала чітко розділяти роботу та особисте життя. Проте схема «спочатку робота — потім життя» часто не працює і в сучасних реаліях все частіше дає збій. Коли робочі повідомлення приходять від колег у суботу, а в робочі будні зʼявляються особисті справи, на зміну приходить новий підхід — work-life blend.

Фахівці budni.robota.ua розповідають , в чому його особливості та як впровадити новий тренд у своє життя.

Що таке work-life blend

Work-life blend, у дослівному перекладі «змішування роботи та життя», — це підхід, у якому особисте та робоче не знаходяться в опозиції один до одного, а збираються в одне ціле.

Головна ідея work-life blend — відсутність жорсткого поділу «час на роботу» та «час на особисте життя». Натомість створюється гнучка модель, яка відповідає стилю життя конкретної людини та у якій є час і на роботу, і на особисті справи.

Наприклад, можна вранці піти на пробіжку, потім закрити деякі робочі справи, далі поїхати до лікаря і повернутися на робочу зустріч — і все це буде в межах одного робочого дня.

Становлення work-life blend розпочалось ще на початку 2000-х, коли дослідниця Сʼюзан Кларк запропонувала не вибудовувати жорсткі кордони між роботою та особистим життям.

Вона помітила, що люди легко можуть перемикатися між роботою та домом.

З розвитком технологій, масовим переходом на дистанційну роботу у ковідні часи та закріпленням цієї тенденції з повномасштабним вторгненням ідея work-life blend стала основою життя для багатьох українців.

Чому work-life blend стає новою нормою

Розвиток технологій. Наявність робочих чатів у месенджерах, електронної пошти, таблиць та різних застосунків у смартфонах роблять робочі задачі доступними у будь-який час у будь-якому місці. Доступність технологій відкриває можливість працювати з будь-якої точки світу, але й розмиває часові межі між роботою та особистим життям.

Наявність робочих чатів у месенджерах, електронної пошти, таблиць та різних застосунків у смартфонах роблять робочі задачі доступними у будь-який час у будь-якому місці. Доступність технологій відкриває можливість працювати з будь-якої точки світу, але й розмиває часові межі між роботою та особистим життям. Зміна очікувань працівників. Нове покоління більше не бачить переваги у стабільності та роботі з 9:00 до 18:00 з понеділка по пʼятницю. Тепер у тренді гнучкі графіки та віддалена робота, а найбільше цінується можливість реалізувати себе, залишаючись в комфорті — фізичному, емоційному та часовому.

Нове покоління більше не бачить переваги у стабільності та роботі з 9:00 до 18:00 з понеділка по пʼятницю. Тепер у тренді гнучкі графіки та віддалена робота, а найбільше цінується можливість реалізувати себе, залишаючись в комфорті — фізичному, емоційному та часовому. Переосмислення пріоритетів у житті та успішності. Все більше професіоналів шукають внутрішню цілісність, а не просто мріють про успішну кар’єру, через яку потрібно працювати понад 10 год на день та бути присутнім в офісі. Work-life blend дає змогу розвиватися професійно, не жертвуючи особистим.

Кому підходить work-life blend

Хоч work-life blend має багато переваг, проте це не універсальний спосіб і підходить він не всім.

Якщо ви почуваєтеся спокійніше, коли все йде за планом, а робочий та особистий простір чітко розділений, новий підхід може видатися вам незвичним.

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Також якщо відхилення від плану викликає у вас тривогу, то краще відмовитися від нового тренду та слідувати work-life balance.

Натомість work-life blend гарно працює там, де багато динаміки: гнучкий графік, віддалена робота, додаткові непередбачувані задачі, сімейні справи.

Якщо ви не можете «вимкнути» все своє життя на 8 год, бо дитина залишилась на онлайні через тривогу, а на роботі зʼявилась задача «на вчора» — work-life blend для вас.

Проте важливо також визначити деякі правила, аби такий мікс робочого та особистого не привів до накопичення втоми.

Наприклад, краще все ж встановити рамки, коли ви не будете приділяти увагу роботі: це можуть бути вихідні, або після 20:00 чи до 10:00 — тут все індивідуально та залежить від ваших біологічних ритмів, потреб та специфіки роботи.

Також використовуйте планувальники, тайм-трекери та нагадування — це допоможе уникнути хаосу у справах та не пропустити важливого.

Work-life blend — це не чергова модна фраза, а реалістичний підхід до життя в цифрову епоху. Він не підходить усім, але відкриває простір для персоналізації, гнучкості та цілісності.

Щоб work-life blend працював на вас, а не проти, — важливо вміти рефлексувати, ставити межі та вибудовувати власну екосистему гармонії.

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