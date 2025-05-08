Невидимі години роботи: що означає «ненормований робочий день» — Finance.ua

Невидимі години роботи: що означає «ненормований робочий день» Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Невидимі години роботи: що означає «ненормований робочий день»

Сучасний ринок праці вимагає гнучкості, тож багато компаній встановлюють особливий режим роботи для працівників — ненормований робочий день, що ґрунтується на окремій правовій моделі.

Про це пише портал budni.robota.ua.

Ненормований робочий день — це особливий режим роботи для працівників, чий робочий процес складно обмежити стандартними годинами. Хоча Кодекс законів про працю України не містить чіткого визначення ненормованого робочого дня (НРД), але згадує його у Законі України « — це особливий режим роботи для працівників, чий робочий процес складно обмежити стандартними годинами. Хоча Кодекс законів про працю України не містить чіткого визначення ненормованого робочого дня (НРД), але згадує його у Законі України « Про відпустки » як підставу для додаткової відпустки.

Офіційне визначення можна знайти в Рекомендаціях № 7 : НРД — це особливий режим роботи, коли неможливо чітко встановити тривалість робочого процесу.

Працівники можуть працювати довше звичайного, але це не вважається понаднормовою роботою. Їхня праця оцінюється за результатом, а не лише за кількістю годин.

Хто може працювати за таким графіком

Зазвичай це працівники, яким час від часу доводиться працювати поза стандартним графіком. Класичні приклади — директор компанії, експедитор, водій.

Згідно з законодавством, ненормований робочий день підходить для трьох категорій:

Працівники, чия праця не піддається точному обліку в часі. Особи, робочий час яких поділяється на частини невизначеної тривалості. Ті, хто самостійно розподіляє свій робочий час.

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Перелік конкретних посад, для яких встановлюється ненормований робочий день, має бути у колективному договорі підприємства.

НРД може застосовуватись незалежно від місця роботи. Неважливо, де працює людина — в офісі чи дистанційно.

Чим ненормований робочий день відрізняється від понаднормової роботи:

НРД встановлюється заздалегідь через специфіку роботи, понаднормова робота — це виняткові випадки, які не можна передбачити.

для понаднормової роботи існують серйозні обмеження: потрібен дозвіл профспілки, є заборони для певних категорій працівників, обмежена максимальна тривалість. Для НРД таких обмежень немає;

понаднормова робота оплачується у подвійному розмірі, а робота на умовах ненормованого робочого дня компенсується лише додатковою відпусткою до 7 днів.

Наскільки довше можна працювати при ненормованому робочому дні

На працівників поширюється звичайний графік роботи підприємства. Роботодавець не має права систематично залучати їх до роботи понад встановлену тривалість.

Додаткова робота допускається лише у випадку, коли працівнику потрібно терміново завершити якесь завдання у рамках його посадових обов’язків.

У колективному договорі можна встановити допустиму кількість годин перепрацювання.

Які компенсації отримує працівник з ненормованим робочим днем

За законом, єдина обов’язкова компенсація — це додаткова щорічна відпустка тривалістю до 7 календарних днів. Але роботодавець може встановити додаткові доплати за власною ініціативою. Вони мають бути зафіксовані у колективному або трудовому договорі.

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