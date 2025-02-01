Wizz Air запускає три нові маршрути з Бухаресту — Finance.ua

Wizz Air запускає три нові маршрути з Бухаресту Сьогодні 17:46 — Світ

Wizz Air запускає три нові маршрути з Бухаресту

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск ще трьох нових маршрутів зі столиці Румунії Бухаресту.

Про це повідомили на сторінці перевізника в Instagram.

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Нові рейси літатимуть з Бухаресту за такими напрямками:

Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія) — з червня 2025 року двічі на тиждень

Фрідріхсгафен (Німеччина) — з серпня 2025 року тричі на тиждень

Франкфурт-Хан (Німеччина) — з серпня 2025 року тричі на тиждень

Наразі Wizz Air також літає з Бухаресту ще до одного Канарського острова Тенеріфе та ще десяти міст Іспанії.

У Німеччині лоукостер літає до семи аеропортів, окрім щойно оголошених.

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Також з румунської столиці на крилах Wizz Air можна потрапити до міст Австрії, Бельгії, Великої Британії, Греції, Данії, Ізраїля, Італії, Кіпру, Мальти, Марокко, Молдови, Нідерландів, Норвегії, ОАЕ, Польщі, Португалії, Саудівської Аравії, Туреччини, Угорщини, Франції, Швейцарії та Швеції.

Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air запустив рейси до шести міст Європи з Сібіу, Румунія.

Нові рейси літатимуть із Сібіу за такими напрямками:

Гамбург (Німеччина).

Франкфурт-Хан (Німеччина)

Базель — Мюлуз (Швейцарія).

Відень (Австрія).

Рим (Італія).

Мадрид (Іспанія).

Також авіакомпанія ввела новий тариф Wizz Smart. Тепер компанія пропонує пасажирам лінійку з чотирьох тарифів. Wizz Smart слідує за найбюджетнішим тарифом Basic, який включає тільки маленьку ручну поклажу з розмірами до 40×30×20 см і вагою до 10 кг.

УНІАН За матеріалами:

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