Wizz Air додасть 4 нових напрямки з Румунії — Finance.ua

Wizz Air додасть 4 нових напрямки з Румунії Сьогодні 13:35 — Особисті фінанси

Wizz Air додасть 4 нових напрямки з Румунії

Угорський лоукостер Wizz Air розширює географію польотів та збільшує кількість рейсів з Румунії. Вже у червні 2025 року перевізник поєднає аеропорт Крайова (CRA) з аеропортами в Мадриді, Меммінгені, Барі та Дортмунді.

Про це повідомляє ввидання lowcostavia.com.ua.

Старт нових напрямків запланований на червень 2025 року.

Деталі нових рейсів Wizz Air

Крайова — Барі з 2 червня 2025 року, рейси 3 рази на тиждень

Крайова — Мадрид з 1 червня 2025 року, рейси 2 рази на тиждень

Крайова — Меммінген з 1 червня 2025 року, рейси 4 рази на тиждень

Крайова — Дортмунд з 2 червня 2025 року, рейси 3 рази на тиждень

Де купити квитки на нові рейси?

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com.

Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad

Приклади бронювань:

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