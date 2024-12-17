Wizz Air додасть 4 нових напрямки з Румунії — Finance.ua
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Wizz Air додасть 4 нових напрямки з Румунії

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Wizz Air додасть 4 нових напрямки з Румунії
Wizz Air додасть 4 нових напрямки з Румунії
Угорський лоукостер Wizz Air розширює географію польотів та збільшує кількість рейсів з Румунії. Вже у червні 2025 року перевізник поєднає аеропорт Крайова (CRA) з аеропортами в Мадриді, Меммінгені, Барі та Дортмунді.
Про це повідомляє ввидання lowcostavia.com.ua.
Старт нових напрямків запланований на червень 2025 року.

Деталі нових рейсів Wizz Air

  • Крайова — Барі з 2 червня 2025 року, рейси 3 рази на тиждень
  • Крайова — Мадрид з 1 червня 2025 року, рейси 2 рази на тиждень
  • Крайова — Меммінген з 1 червня 2025 року, рейси 4 рази на тиждень
  • Крайова — Дортмунд з 2 червня 2025 року, рейси 3 рази на тиждень

Де купити квитки на нові рейси?

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com.
Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad.

Приклади бронювань:

Wizz Air додасть 4 нових напрямки з Румунії
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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