«Власна справа»: у Держслужбі зайнятості відповіли на найпопулярніші питання щодо мікрогранту — Finance.ua

«Власна справа»: у Держслужбі зайнятості відповіли на найпопулярніші питання щодо мікрогранту Сьогодні 21:18

«Власна справа»: у Держслужбі зайнятості відповіли на найпопулярніші питання щодо мікрогранту

Грантова програма «Власна справа» сприяла створенню та розвитку вже понад 27 тисячам бізнесів в Україні. Розмір грантової допомоги може сягати 500 тисяч гривень.

У Державній службі зайнятості відповіли на найпопулярніші запитання українців.

Як здійснюється використання коштів мікрогранту

Спочатку людина, що отримала такий грант, має подати до уповноваженого банку документи. До них входять рахунок, квитанція, накладна.

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Потім відбувається оплата витрат, яка обов’язково проводиться уповноваженим банком на визначені у бізнес-плані цілі, за яким і надано грант.

Що буде, якщо отримувач мікрогранту буде призваний на військову службу

Є два варіанти розвитку подій. Можна призупинити дію програми, для цього потрібно надати підтверджуючі документи до Служби зайнятості, а після демобілізації продовжити реалізацію бізнесу.

При продовженні ведення бізнесу — надати довіреність уповноваженій отримувачем особі.

З якого моменту починається строк на використання коштів, створення робочих місць

Цей строк починається з моменту зарахування коштів на спеціальний рахунок отримувача.

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Чи можна подати заявку повторно після відмови

Якщо заявник отримав відмову через те, що не підтвердив ділову репутацію через якісь неточні дані, потрібно просто додатково надати підтвердження відсутності судових справ.

Це має бути довідка чи витяг, сформований засобами порталу Дія про несудимість та відсутність кримінальних проваджень.

Після цього людина має право повторно подати заяву на отримання мікрогранту та бізнес-план за формою, затвердженою Мінекономіки.

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Проте інформація про прострочені кредити перевіряється на рівні уповноваженого банку.

Також можна знову подати заявку на грант, якщо є відмова після проходження співбесіди.

У заявці на отримання гранту розділ «План надходжень та витрат на 36 місяців» заповнюється з урахуванням надходжень по вже діючому бізнесу чи лише по плановому

План надходжень передбачає таку можливість, можна вказати в окремому рядку надходження від уже діючого бізнесу.

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Які податки враховуються в погашення мікрогранту

До таких податків і зборів належать:

податок на прибуток підприємств;

екологічний податок;

рентна плата;

єдиний податок;

податок на доходи фізичних осіб, сплачений з доходу, отриманого від провадження господарської діяльності такої фізичної особи;

податок на доходи фізичних осіб, сплачений за працевлаштованих згідно з Порядком працівників.

Чи можна змінити місто реалізації бізнесу після того як уже отримано грант і підписано договір з уповноваженим банком

Так, можна. Для цього необхідно надати довідку 20-ОПП про зміну місця проведення діяльності і відкрити спеціальний рахунок в уповноваженому банку для отримання гранту.

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