Що буде з грантом від Держслужби зайнятості, якщо підприємця мобілізували — Finance.ua
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Що буде з грантом від Держслужби зайнятості, якщо підприємця мобілізували

Особисті фінанси
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Що буде з грантом від Держслужби зайнятості, якщо підприємця мобілізували
Що буде з грантом від Держслужби зайнятості, якщо підприємця мобілізували
За даними Державної служби зайнятості, чоловіки складають майже 40% грантоотримувачів. І значна частина з них — призовного віку.
У відомстві розповіли, що ж буде з грантом, якщо підприємця мобілізували.

Варіант 1. Пауза на час служби

Грантоотримувачі можуть призупинити дію програми. Це стосується власників бізнесу, які спеціалізуваються на здібностях людини (хендмейд-майстри, митці, кондитери та ін.)
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Щоб призупинити дію програми, необхідно звернутися до Держслужби зайнятості з документами, які підтверджують мобілізацію: заява, витяг з наказу або довідка від Міноборони форма № 5.
Фахівці зазначають, грантоотримувач може знову отримати кошти після демобілізації.

Варіант 2. Передача справи за довіреністю

Цей варіант стосується бізнесів, на які працює велика кількість працівників, посередників, постачальників і т.д.
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Якщо підприємець не може призупинити грантову програму, тоді він може передати свої обов’язки з реалізації підприємницької діяльності на довірену особу. Для цього необхідно оформити довіреність.
Нагадаємо, молодь від 18 до 25 років може взяти участь у грантовій програмі «Власна Справа».
Умови грантової програми:
  • подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу;
  • також вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. На них не поширюється зобов’язання створити робочі місця;
  • впродовж 3 років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності.
Після цього він може ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов’язанням створити не менше 2 робочих місць.
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За матеріалами:
Finance.ua
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