Уряд змінив правила надання грантів Українського ветеранського фонду — Finance.ua

Уряд змінив правила надання грантів Українського ветеранського фонду Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

Уряд змінив правила надання грантів Українського ветеранського фонду

Кабінет Міністрів уніс зміни до порядку використання державних коштів, що передбачені для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Уряд встановив обмеження для участі в конкурсах осіб, що вже отримували гранти від Українського ветеранського фонду.

Серед винятків зокрема, випадок подання заяви на участь у конкурсі не раніше ніж через три роки з моменту затвердження підсумкового звіту про виконання договору про надання бюджетного гранту, який вони отримали.

Читайте також Ветеранському бізнесу банкіри обіцяють знижки за кредитами

Також дозволяється взяти участ у конкурсному відборі за напрямом, не пов’язаним із тим, за яким уже був реалізований проєкт за рахунок отриманого від Українського ветеранського фонду гранту.

Окрім того, Кабмін посилив вимоги до громадських об’єднань, що претендують на отримання бюджетних грантів, у можливості отримання бюджетного гранту виключно громадськими об’єднаннями, в яких керівником або членом колегіального виконавчого органу є ветеран або член сім’ї ветерана.

Нагадаємо, у додатку «Дія» запустили цифровий простір для ветеранів — «Ветеран PRO». Наразі Ветеран PRO має шість послуг:

пошук фахівця супроводу ветеранів і демобілізованих осіб;

програма Ветеранський спорт;

подання заявки на програму єОселя;

доступ до єВідновлення;

подання заяви на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

оформлення субсидії.

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про зміни для військовослужбовців і ветеранів щодо кредитування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.