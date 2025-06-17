Як підприємствам переробної галузі отримати грант від держави — Finance.ua

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Як підприємствам переробної галузі отримати грант від держави

Кредит&Депозит
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Як підприємствам переробної галузі отримати грант від держави
Як підприємствам переробної галузі отримати грант від держави
Міністерство економіки затвердило новий перелік компаній та підприємців, чиї заявки набрали необхідну кількість балів для отримання коштів в межах програми «Гранти для переробних підприємств».
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Ще 22 представники українського бізнесу отримають державні гранти на загальну суму 108,9 млн грн у межах програми підтримки виробників «Зроблено в Україні». Гроші можна використати на модернізацію або розширення виробництва — за умов співфінансування.
Це вже не перша хвиля підтримки: з початку року Міністерство економіки схвалило 135 заявок на загальну суму понад 664 млн грн. Частина підприємців уже отримала кошти, решта — отримає їх після виконання усіх умов програми.
«Програма створена для тих, хто працює прозоро, має план розвитку й хоче посилити свою конкурентність. Серед підприємців, чиї заявки пройшли відбір, — виробники меблів, будівельних сумішей, фармпрепаратів, картону та паперу, товарів з пластмас, металу, деревини, харчових продуктів, а також агровиробники. Нагадаю, якщо заявка не пройшла з першого разу — її можна доопрацювати й подати знову», — розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
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У межах останнього етапу 7 грантів на суму 37,4 млн грн профінансує Мінекономіки, решту — 15 проєктів — Державна служба зайнятості. Програма працює постійно, нові хвилі тривають по два тижні. Чергова хвиля стартувала 7 червня. Подати заявку можна через платформу Дія.
У 2024 році підприємці вже отримали 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Як подати заявку на грант?

  1. Подайте заявку з бізнес-планом через Дію — вона автоматично піде до обраного банку.
  2. Банк перевірить документи — податкову історію, кредитне досьє, сам бізнес, можлива виїзна перевірка.
  3. Рішення ухвалює Мінекономіки або Державна служба зайнятості.
  4. Після вашого співфінансування — гроші перераховуються на ваш рахунок.
Очікувати фінансування можна через 1−1,5 місяця після завершення хвилі, якщо всі умови виконані.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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