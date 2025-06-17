Як підприємствам переробної галузі отримати грант від держави — Finance.ua

Як підприємствам переробної галузі отримати грант від держави Сьогодні 08:32 — Кредит&Депозит

Як підприємствам переробної галузі отримати грант від держави

Міністерство економіки затвердило новий перелік компаній та підприємців, чиї заявки набрали необхідну кількість балів для отримання коштів в межах програми «Гранти для переробних підприємств».

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ще 22 представники українського бізнесу отримають державні гранти на загальну суму 108,9 млн грн у межах програми підтримки виробників «Зроблено в Україні». Гроші можна використати на модернізацію або розширення виробництва — за умов співфінансування.

Це вже не перша хвиля підтримки: з початку року Міністерство економіки схвалило 135 заявок на загальну суму понад 664 млн грн. Частина підприємців уже отримала кошти, решта — отримає їх після виконання усіх умов програми.

«Програма створена для тих, хто працює прозоро, має план розвитку й хоче посилити свою конкурентність. Серед підприємців, чиї заявки пройшли відбір, — виробники меблів, будівельних сумішей, фармпрепаратів, картону та паперу, товарів з пластмас, металу, деревини, харчових продуктів, а також агровиробники. Нагадаю, якщо заявка не пройшла з першого разу — її можна доопрацювати й подати знову», — розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Читайте також Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес

Чергова хвиля стартувала 7 червня. Подати заявку можна через У межах останнього етапу 7 грантів на суму 37,4 млн грн профінансує Мінекономіки, решту — 15 проєктів — Державна служба зайнятості. Програма працює постійно, нові хвилі тривають по два тижні.. Подати заявку можна через платформу Дія.

У 2024 році підприємці вже отримали 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Як подати заявку на грант?

Подайте заявку з бізнес-планом через Дію — вона автоматично піде до обраного банку. Банк перевірить документи — податкову історію, кредитне досьє, сам бізнес, можлива виїзна перевірка. Рішення ухвалює Мінекономіки або Державна служба зайнятості. Після вашого співфінансування — гроші перераховуються на ваш рахунок.

Очікувати фінансування можна через 1−1,5 місяця після завершення хвилі, якщо всі умови виконані.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.