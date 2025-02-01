«Власна справа»: скільки коштів отримали грантери на відкриття бізнесу у 2024 році — Finance.ua

«Власна справа»: скільки коштів отримали грантери на відкриття бізнесу у 2024 році Сьогодні 09:08 — Казна та Політика

«Власна справа»: скільки коштів отримали грантери на відкриття бізнесу у 2024 році

Ще 93 українці стали переможцями програми «Власна справа» за підсумками двадцять шостої, фінальної у 2024 році, хвилі. Вони отримають гранти на старт або розширення бізнесу на 23 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Підсумки року

За її словами, торік 11 тис. українців стали переможцями програми «Власна справа».

Читайте також Бізнес закликає змінити систему оповіщення про повітряні тривоги

Загалом минулого року переможцями програми стали 11 тис. українців, які отримають 2,6 млрд грн.

Зазначається, що у 2024 році грантерів було на 1,5 тисячі більше, ніж у 2023 році.

На реалізацію цієї програми цьогоріч уряд передбачив понад 3 млрд грн, гранти зможуть взяти близько 15 тис. українців.

Хто отримав гранти

Серед отримувачів мікрогрантів у 2024 році 62% жінок, 38% чоловіків.

Читайте також Бізнес-лідери очікують на закінчення війни або її активної фази в 2025 році

Найбільше грантоотримувачів із:

Львівської (1,2 тис.);

Київської (761);

Івано-Франківської (748);

Рівненської (709);

Вінницької (613) областей;

міста Києва (871).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери 2024 року, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів; тимчасове розміщування й організація харчування; переробна промисловість; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

Читайте також ВПО можуть отримати грант на відновлення переміщеного бізнесу: деталі

Нагадаємо, з початку 2025 року починають діяти зміни в грантовій програмі «Власна Справа».

Зокрема, гранти тепер доступні підприємцям, які займаються виробництвом чи торгівлею тихими винами та медовими напоями.

Також до програми долучився ще один банк — учасники можуть відкривати грантові рахунки в ПриватБанку або Ощадбанку.

Для ветеранів та других з їхнього подружжя, які беруть грант:

термін реалізації проєкту можна збільшити до 7 років (на вибір: 3, 5 або 7 років). Саме за цей час вони мають повернути грант у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів від діяльності свого підприємства, на відкриття або розвиток якого взяли кошти;

ветерани, які успішно закрили грант, можуть отримати ще один (одноразово).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.