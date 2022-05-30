Влада Києва починає реконструкцію міста: виділяє 600 мільйонів — Finance.ua

Влада Києва починає реконструкцію міста: виділяє 600 мільйонів
Влада Києва розпочинає реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських військ.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.
«Київ виділяє кошти і розпочинає реконструкцію та капремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських варварів.
Столиця виділяє з бюджету майже 600 мільйонів гривень», — сказано в повідомленні.
Крім того, 200 мільйонів гривень пообіцяв надати уряд.
«Дуже розраховуємо на це. Адже відновити в столиці потрібно загалом майже 390 будівель. Із них понад 220 — це житлові будинки. Інші — об’єкти соціальної інфраструктури (медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі)», — додав Кличко.
Довідка Finance.ua:
Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав світових лідерів та представників світової бізнес-спільноти долучитися до повоєнного відновлення України: «Обсяг робіт колосальний — маємо понад пів трильйона доларів збитків. Десятки тисяч об’єктів зруйновані»;
в Україні може бути недоцільно відновлювати зруйновані російським вторгненням панельні будинки. В цьому випадку слід перейти на будівництво сучасних багатоповерхівок;
з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні пошкоджено понад 350 культурних пам’яток. Вартість їх відновлення може сягати мільярдів євро.