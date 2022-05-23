Збитки від війни сягають пів трильйона доларів: Зеленський розповів про модель відбудови України — Finance.ua

Збитки від війни сягають пів трильйона доларів: Зеленський розповів про модель відбудови України

Вчора 15:52 — Казна та Політика

Збитки від війни сягають пів трильйона доларів: Зеленський розповів про модель відбудови України

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав світових лідерів та представників світової бізнес-спільноти долучитися до повоєнного відновлення України.

«Обсяг робіт колосальний — маємо понад пів трильйона доларів збитків. Десятки тисяч об’єктів зруйновані, потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі і ми пропонуємо спеціальну, історичну, вагому модель відбудови коли у кожної з країн-партнерів або у міст-партнерів, або у компаній-партнерів — буде історична можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою або галуззю», — повідомив Президент.

За його словами, Британія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб’єкти вже обрали для себе конкретний напрямок для шефства при відбудові.

«Завдяки саме такій моделі післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним та якісним», — заявив Зеленський.

Він подякував усім тим, хто вже надає допомогу та підтримує Україну.

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