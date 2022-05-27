Загальна сума прямих збитків інфраструктури вже перевищує $105,5 млрд — Finance.ua

Загальна сума прямих збитків інфраструктури вже перевищує $105,5 млрд

Вчора 20:00 — Казна та Політика

Загальна сума прямих збитків інфраструктури вже перевищує $105,5 млрд

Станом на 25 травня загальна сума прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури вже перевищує $105,5 млрд або понад 3,1 трлн грн. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на понад $8 млрд.

Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту «росія заплатить» командою KSE Institute.

Збільшення загальної суми збитків на поточному тижні повʼязане зі зростанням руйнувань, завданих житловому фонду, підприємствам, а також через врахування втрат, завданих українському рітейлу.

За останніми оцінками аналітиків проєкту, сума збитків через руйнування житлового фонду зросла ще на $5,5 млрд. Крім подальшого руйнування, цифра пов’язана з додаванням нових міст до переліку населених пунктів, за якими здійснюється розрахунок. Станом на 25 травня загальна сума збитків житлового фонду складає $39,3 млрд. Найбільше від руйнування житлового фонду постраждали такі міста, як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Загалом через війну пошкоджено, зруйновано чи втрачено понад 44 млн квадратних метрів житла українців.

Загальна сума прямих задокументованих збитків українських підприємств вже сягає $11,3 млрд. За останній тиждень цей показник збільшився на $591 млн. З початку війни росії проти України пошкоджено чи зруйновано щонайменше 227 підприємств, заводів та фабрик.

У поточних обрахунках вперше додано збитки українського рітейлу. Внаслідок війни постраждало щонайменше 2910 торгових точок, а сумарні збитки складають $1.4 млрд. Ці обрахунки зроблені KSE Institute, на основі дослідження, проведеного Українською радою торговельних центрів та Асоціацією ритейлерів України.

Крім того, за останніми обрахунками в межах проєкту «росія заплатить», збитки від пошкодження, знищення чи втрати легкових автомобілів складають майже $1,6 млрд. Сумарно таких автомобілів вже майже 105 тисяч. Серед областей, де найбільша кількість пошкоджених легкових автомобілів: Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Київська.

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На поточному тижні зросли також збитки, завдані освітнім закладам, на $103 млн і тепер складають $1,5 млрд. Ще на $45 млн зросла сума збитків завданих закладами охорони здоровʼя. За типами обʼєктів охорони здоровʼя найбільше внаслідок війни зруйновано чи пошкоджено лікарень, поліклінік та центрів контролю і профілактики хвороб, на другому місці — кількість зруйнованих амбулаторій. Загалом через бойові дії зруйновано вже 643 медзаклади, загальна сума збитків становить понад $1,1 млрд.

Загальні втрати економіки України через війну, за спільними оцінками Мінекономіки та KSE, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проєкті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

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