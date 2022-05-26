Зеркаль розповіла, як росія може платити репарацію Україні — Finance.ua
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Зеркаль розповіла, як росія може платити репарацію Україні

Вчора 19:35Казна та Політика
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Є кілька варіантів, яким способом росія може платити компенсацію Україні за розв’язану війну в нашій країні.
Про це розповіла Олена Зеркаль, надзвичайний та повноважний посол, радник міністра енергетики України під час Київського форуму з питань безпеки у рамках військового циклу «Боротьба за Україну».
За її словами, росія має резерви, які стосуються енергетики, з яких можна платити репарацію.
«Щодо Іраку було прийнято кілька резолюцій, і вони почали виплачувати компенсації із 30% нарахувань на нафту, що продавалася іракськими компаніями. Потім вони зменшували цей відсоток до трьох і так покривали репарації (за напад на Кувейт. — Ред.)», — наголосила Зеркаль.
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На думку Зеркаль, Україні не обов’язково створювати якийсь спеціальний орган, щоб домогтися репарації від росії.
«Насамперед нам потрібна допомога наших дипломатів, щоб вони більш ефективно працювали з нашими партнерами, тому що США та Велика Британія є постійними членами Ради Безпеки ООН. Їхня позиція щодо того, як можна розглядати наступні кроки, які вже необхідно планувати, тут необхідно, щоб підключалися всі юристи, які могли б дати нам поради щодо ефективності роботи цієї компенсаційної комісії щодо того, як потрібно організувати фонд, який має акумулювати гроші», — наголосила Зеркаль.

Довідка Finance.ua:

  • Україна проводить велику роботу на міжнародному рівні з метою доведення злочинів російської федерації, починаючи від військової агресії й завершуючи геноцидом українського народу. Після того як наша держава матиме всі докази й підрахує збитки, вона вимагатиме від країни-агресора виплати репарацій.
За матеріалами: Сьогодні
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