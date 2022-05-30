На відновлення пам'яток культури потрібні мільярди євро, — Ткаченко — Finance.ua

На відновлення пам'яток культури потрібні мільярди євро, — Ткаченко

Вчора 10:45 — Казна та Політика

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні пошкоджено понад 350 культурних пам’яток. Вартість їх відновлення може сягати мільярдів євро.

Про це повідомля міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, наразі експерти проводять облік та обрахунок майбутніх витрат. Уряд вже розуміє, яким чином буде проводити відновлення пам’яток, які були зруйновані частково.

Міністр не уточнив, про яку суму збитків наразі йдеться, але сказав, що вона сягатиме мільярдів євро. За його словами, Україна співпрацює з міжнародними партнерами, які допоможуть їй з відновленням пам’яток.

«Ми говоримо з нашими колегами, європейськими міністрами, про створення великого фонду, щоб можна було реставрувати пам’ятки нашої культури. Коли обрахуємо, у тому числі це буде робитися з нашими міжнародними експертами, тоді будемо говорити», — зазначив Ткаченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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