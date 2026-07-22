Вклеювання фото до паспорта-книжечки: які документи потрібні у 2026 році Сьогодні 09:48

Паспорт-книжечка залишається чинним документом

Вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України зразка 1994 року (паспорта-книжечки) є безоплатною адміністративною послугою.

Про це нагадує Міграційна служба Дніпропетровської області.

Які документи необхідно подати

Для вклеювання фотокартки потрібно подати:

заяву про вклеювання фотокартки (подається особисто);

паспорт громадянина України зразка 1994 року;

дві фотокартки розміром 3,5×4,5 см, що відповідають віку заявника.

У разі подання паспорта зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи.

Особи, які не звернулися у встановлений законодавством строк для вклеювання фотокартки до паспорта зразка 1994 року та не бажають обмінювати його на ID-картку, також мають подати відповідне рішення суду.

Скільки триває оформлення

Заяву розглядають протягом п’яти робочих днів із дня звернення.

Якщо виникає потреба у додатковій перевірці наданої інформації, строк вклеювання фотокартки може бути продовжено, але не більше ніж до 30 календарних днів. Про це заявника повідомляють письмово.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні 10 років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.

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Безстроковий термін дії поширюється виключно на внутрішній паспорт громадянина України (ID-картку). Строк дії закордонного паспорта залишається незмінним і становить 10 років, незалежно від віку особи.

Також ми писали , що паспорт-книжечка залишається чинним документом, проте існують ситуації, коли його заміна на ID-картку є обов’язковою. Коли заміна паспорта на ID-картку є обов’язковою:

при втраті, крадіжці або псуванні паспорта-книжечки;

при зміні прізвища або інших даних власника;

якщо власник паспорта не вклеїв фотокартку протягом одного місяця після досягнення 25-річчя або 45-річчя.

Для громадян, які отримують паспорт вперше після досягнення 14 років, послуга надається безоплатно. В усіх інших випадках сплачується адміністративний збір:

за 20 робочих днів: 618 грн (126 грн — адміністративна послуга + 492 грн — вартість бланка);

термінове оформлення (за 7 робочих днів): 988 грн (496 грн — адміністративна послуга + 492 грн — вартість бланка).

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