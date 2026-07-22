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Вклеювання фото до паспорта-книжечки: які документи потрібні у 2026 році

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Паспорт-книжечка залишається чинним документом
Паспорт-книжечка залишається чинним документом
Вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України зразка 1994 року (паспорта-книжечки) є безоплатною адміністративною послугою.
Про це нагадує Міграційна служба Дніпропетровської області.

Які документи необхідно подати

Для вклеювання фотокартки потрібно подати:
  • заяву про вклеювання фотокартки (подається особисто);
  • паспорт громадянина України зразка 1994 року;
  • дві фотокартки розміром 3,5×4,5 см, що відповідають віку заявника.
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У разі подання паспорта зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи.
Особи, які не звернулися у встановлений законодавством строк для вклеювання фотокартки до паспорта зразка 1994 року та не бажають обмінювати його на ID-картку, також мають подати відповідне рішення суду.
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Скільки триває оформлення

Заяву розглядають протягом п’яти робочих днів із дня звернення.
Якщо виникає потреба у додатковій перевірці наданої інформації, строк вклеювання фотокартки може бути продовжено, але не більше ніж до 30 календарних днів. Про це заявника повідомляють письмово.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні 10 років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.
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Безстроковий термін дії поширюється виключно на внутрішній паспорт громадянина України (ID-картку). Строк дії закордонного паспорта залишається незмінним і становить 10 років, незалежно від віку особи.
Також ми писали, що паспорт-книжечка залишається чинним документом, проте існують ситуації, коли його заміна на ID-картку є обов’язковою. Коли заміна паспорта на ID-картку є обов’язковою:
  • при втраті, крадіжці або псуванні паспорта-книжечки;
  • при зміні прізвища або інших даних власника;
  • якщо власник паспорта не вклеїв фотокартку протягом одного місяця після досягнення 25-річчя або 45-річчя.
Для громадян, які отримують паспорт вперше після досягнення 14 років, послуга надається безоплатно. В усіх інших випадках сплачується адміністративний збір:
  • за 20 робочих днів: 618 грн (126 грн — адміністративна послуга + 492 грн — вартість бланка);
  • термінове оформлення (за 7 робочих днів): 988 грн (496 грн — адміністративна послуга + 492 грн — вартість бланка).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Паспорт
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