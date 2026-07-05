Скільки коштує заміна паспорта-книжечки на ID-картку Сьогодні 22:18

Коли заміна паспорта-книжечки на ID-картку є обов’язковою

Паспорт-книжечка залишається чинним документом, проте існують ситуації, коли його заміна на ID-картку є обов’язковою.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Чи обов’язково міняти «книжечку»

Як зазначається, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року.

Ви можете продовжувати користуватися ними, але закон передбачає можливість обміну на ID-картку за вашим власним бажанням у будь-який час.

Коли заміна паспорта на ID-картку є обов’язковою:

При втраті, крадіжці або псуванні паспорта-книжечки.

При зміні прізвища або інших даних власника.

Якщо власник паспорта не вклеїв фотокартку протягом одного місяця після досягнення 25-річчя або 45-річчя.

Вартість оформлення ID-картки

Для громадян, які отримують паспорт вперше після досягнення 14 років, послуга надається безоплатно. В усіх інших випадках сплачується адміністративний збір.

Вартість оформлення в інших випадках:

За 20 робочих днів: 618 грн (126 грн — адміністративна послуга + 492 грн — вартість бланка).

Термінове оформлення (за 7 робочих днів): 988 грн (496 грн — адміністративна послуга + 492 грн — вартість бланка).

Строк дії ID-картки

Особам віком від 14 до 18 років документ видається на 4 роки.

Особам, які досягли 18-річного віку, — на 10 років.

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