Як повномасштабна війна змінила приплив іноземних інвестицій в Україну Сьогодні 21:15

Як велика війна вплинула на обсяги прямих інвестицій в Україну, Фото: magnific

З початком великої війни прямі інвестиції до України значно знизилися через зростання ризиків для інвесторів. Чистий притік прямих інвестицій торік склав 2 млрд 602 млн доларів. Це — менше, ніж було у 2023 та 2024 роках, однак більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення рф. Довоєнний показник поки що перевершити не вдалося. Офіційну статистику таких інвестиційних потоків в Україні веде Національний банк у рамках платіжного балансу.

«Слово і діло» проаналізувало , як змінювалися обсяги прямих інвестицій в Україну з 2021 по 2025 рік.

Що таке прямі інвестиції та потоки

Прямі інвестиції — це довгострокові вкладення іноземного бізнесу в економіку України з метою отримання частки у власності та контролю над компанією.

Прямі іноземні інвестиції допомагають забезпечити робочі місця, виплачувати зарплату працівникам, а також сплачувати податки.

Потоки, як пояснюють у Нацбанку, — це сума всіх інвестицій (приплив) мінус вилучені кошти за певний період, наприклад, за квартал або рік.

Потоки бувають трьох основних видів:

Внески до капіталу. Коли іноземна компанія купує акції українського підприємства або створює тут новий бізнес з нуля;

Коли іноземна компанія купує акції українського підприємства або створює тут новий бізнес з нуля; Реінвестування прибутків. Гроші, які іноземний інвестор заробив в Україні і не вивів за кордон, а вклав назад у розвиток своєї української компанії.

Гроші, які іноземний інвестор заробив в Україні і не вивів за кордон, а вклав назад у розвиток своєї української компанії. Кредити між компаніями. Позики, які материнська фірма з-за кордону видає своїй дочірній компанії в Україні.

Скільки прямих інвестицій зайшло в Україну з 2021 по 2025 рік

За даними НБУ, чистий притік прямих інвестицій в Україну у довоєнному 2021 році становив 7 млрд 320 млн доларів. Це — найбільша сума за 2015−2025 роки.

Однак настрої та готовність інвесторів вкладатися в українську економіку змінила повномасштабна війна: частина підприємств призупинила роботу, деякі заводи, фабрики та компанії не могли забезпечити безперебійне виробництво, зокрема через безпекові та логістичні складнощі. Саме тому у 2022 році інвестиції впали до 0,35 мільярда доларів.

Прямі інвестиції до України 2021−2025, Інфографіка: Слово і діло

Проте вже у 2023 році прямі інвестиції виросли майже на порядок — до 4,4 мільярда доларів. Ймовірно, такі показники стали наслідком валютних обмежень, зокрема на виведення дивідендів. Тобто, інвестори мали реінвестувати свої гроші замість виведення прибутку.

У 2024 році обсяг прямих іноземних інвестицій склав 3 млрд 509 млн доларів. Зі звітів НБУ можна побачити, що значну частку інвестицій отримував фінансовий сектор (переважно банки), тоді як промисловість після початку повномасштабного вторгнення втрачала інвестиції.

У 2023−2024 роках (порівняно з 2015−2021) значно виросла частка торгівлі та ІТ, тобто галузей із нижчими воєнними ризиками. Інвестування агросектору залишалося приблизно на одному рівні.

Торік в українську економіку зайшло 2 млрд 602 млн доларів прямих інвестицій, що 25,58% менше, ніж у 2024-му.

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