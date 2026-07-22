День народження Академії Мінфін: відчиняємо Секретне сховище подарунків
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Академія Мінфін запустила акцію «Секретне сховище подарунків» з нагоди свого Дня народження. З 22 до 27 липня всі охочі можуть отримати подарунок — знижки на навчання або безкоштовний курс чи воркшоп.
У Секретному сховищі немає коштовностей чи золота. У ньому зберігається те, що з роками лише зростає в ціні. Це можливості для здобуття нових знань про інвестиції, заощадження та інструменти, що приведуть вас до фінансової незалежності.
Що всередині Секретного сховища?
Зазирніть у Сховище та заберіть один із подарунків, які для вас підготувала Академія Мінфін:
🔑 промокод -30% на будь-який курс;
🔑 промокод -40% на будь-який курс;
🔑 промокод -50% на будь-який курс;
🔑 безкоштовний навчальний курс;
🔑 безкоштовний воркшоп у записі.
Кожен гість сховища має лише одну спробу та може забрати лише один подарунок.
Як отримати подарунок
Зайдіть на сайт акції та заповність коротку форму для участі. Після цього:
Натисніть кнопку «Вибрати подарунок»
Виберіть одну із трьох подарункових коробок та дізнайтесь, що ви виграли.
Скопіюйте свій промокод або назву виграного курсу.
Напишіть нашому Відділу турботи в Telegram, вкажіть промокод і курс, який бажаєте пройти — менеджер відповість на ваші запитання та надасть доступ.
1. Період оплати. Учасники можуть використати виграну знижку для оплати будь-якого курсу Академії Мінфін до 31 липня 2026 року включно.
2. Використання промокоду. Сума знижки, яку виграли (30%, 40%, 50% або 100%), буде відрахована від повної вартості курсу під час оформлення покупки. Повна вартість курсів зазначена на сайті Академії Мінфін
3. Поєднання знижок. Отримана знижка чи виграш не сумується з іншими акційними пропозиціями, промокодами або знижками Академії Мінфін.
Двері Секретного сховища подарунків будуть відчинені лише кілька днів — з 22 до 27 липня включно.
Поспішіть забрати свій подарунок — переходьте за посиланням.
Академія Мінфін — це освітній проєкт сайту «Мінфін», що допомагає українцям розібратися в популярних інструментах інвестування, навчитися захищати й зберігати свої гроші, впевнено ухвалювати фінансові рішення навіть під час війни.
В Академії ви можете пройти індивідуальне навчання або замовити корпоративне навчання для своєї команди. Усі програми побудовано на практичних кейсах та експертизі спікерів — інвесторів-практиків з багаторічним досвідом.
87% студентів Академії роблять свою першу інвестицію вже під час навчання. Ця можливість доступна й вам.