Війна в Україні — єдине, що тримає російську економіку на плаву, — BI Сьогодні 14:36

Війна в Україні — єдине, що тримає російську економіку на плаву, — BI

Вторгнення в Україну — це єдине, що не дає росії скотитися в рецесію. Таку думку висловили опитані виданням Business Insider економісти.

Зокрема, як пояснив Джей Загорські, економіст і професор з ринків Школи бізнесу Квестрома при Бостонському університеті, зараз величезний військовий бюджет росії підтримує її падаючу економіку. Однак це тимчасове рішення для зростаючих економічних проблем росії, серед яких — інфляція, тривалі валютні та бюджетні проблеми.

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«Російська економіка зараз підтримується за рахунок великих державних витрат, тому не буде уповільнення в жодному секторі економіки, у якого російський уряд купує товари», — сказав Загорський, вказавши на закупівлі кремлем військової форми, взуття, боєприпасів і продовольства в рамках військових дій проти України. «Тож якби не було війни, то так, я думаю, що відразу ж настала б рецесія».

Як вважає Юрій Городниченко, економіст і професор Каліфорнійського університету в Берклі, поки війна триває, час спаду в російській економіці залишається невизначеним. Наступного року рф виділить рекордні 13,2 трильйона рублів на оборонний бюджет, що має допомогти стимулювати її економіку. Однак такі жахливі витрати не можуть тривати вічно, каже Городниченко.

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«За допомогою державних грошей вони можуть підтримувати економіку на плаву, але в якийсь момент в уряду закінчаться гроші, і їм доведеться зупинитися, і почнеться рецесія», — додав він.

Економічні проблеми москви

Інфляція — одна з найбільших проблем. За даними офіційної статистичної служби росії, у серпні споживчі ціни зросли на 9% порівняно з попереднім роком.

Однак Загорський припустив, що інфляція може бути набагато вищою за цей показник, посилаючись на практику Радянського Союзу занижувати показники інфляції за часів холодної війни.

Городниченко каже, що російська економіка також страждає від валютних проблем, вказуючи на обмежений доступ Росії до долара внаслідок західних санкцій. Це обмежує можливості Москви в торгівлі, особливо нафтою і необробленими продуктами, які становлять значну частину її загальних доходів.

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росія звернулася до альтернативних валют, таких як китайський юань, проте китайські фірми все більше не наважуються вести бізнес із Росією, побоюючись потрапити під вторинні санкції США та інших західних держав.

Водночас ні Загорський, ні Городниченко не змогли сказати, коли конкретно в Росії може початися рецесія. Зрештою це залежатиме від того, як довго триватиме війна в Україні і, відповідно, витрати на неї.

Економіка росії наближається до краху

У квітні Business Insider прогнозував, що економічна сила росії може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати.

За словами експертів, росія має справу з політичною «трилемою» — трьома великими проблемами на третьому році війни. Для путіна проблема зводиться до фінансування російської армії, підтримки рівня життя російських громадян і збереження стабільності економіки. Ці три цілі росії стає все важче досягти.

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Видання Bloomberg також прогнозувало, що економіка росії, яка страждає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися. Головна причина таких змін — санкції щодо ключових секторів.

УНІАН За матеріалами:

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