росія втратить головний маршрут для СПГ-танкерів — Finance.ua

росія втратить головний маршрут для СПГ-танкерів Сьогодні 04:52

У російського проєкту «Арктик СПГ 2», що перебуває під санкціями, залишилося менше ніж місяць, щоб відправити вантаж Північним морським шляхом в Азію. Прохід закриється для танкерів до наступного літа.

Видання Bloomberg пише, що, за даними державної атомної корпорації «Росатом», що управляє каналом, з 15 жовтня льодовий покрив у східній частині Арктики закриє прохід для суден, що не належать до льодового класу.

Раннє закінчення сезону навігації в східному напрямку ще більше обмежить експортні можливості «Арктик СПГ 2», який і так зазнає труднощів із відправленням вантажів і пошуком покупців в умовах посилення санкцій США. Обмеження позбавили проєкт доступу до більш стійких танкерів льодового класу, змусивши його використовувати тільки більш легкі судна, що відклало початок завантаження до початку серпня.

Арктик СПГ 2, проєктна потужність якого спочатку становила 19,8 мільйона тонн на рік, є ключовим елементом у планах росії щодо розширення своєї присутності на світовому ринку скрапленого газу. Білий дім і його союзники намагаються приборкати ці амбіції та енергетичні доходи Кремля, запроваджуючи обмеження на цей і майбутні проєкти СПГ у росії.

З моменту початку експорту завод завантажив шість партій, включно з однією, вже відправленою Північним морським шляхом до сховища на Далекому Сході, і ще однією, яка все ще перебуває в дорозі на схід. Жоден із вантажів поки що не знайшов покупця.

Відповідно до російських правил судноплавства проєкт зможе відправляти свої вантажі на суднах нельодового класу західною ділянкою Північного морського шляху, але тільки до 15 листопада.

УНІАН За матеріалами:

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