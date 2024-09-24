росія планує збільшити військові витрати у 2025 році — Bloomberg — Finance.ua
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росія планує збільшити військові витрати у 2025 році — Bloomberg

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Країна-агресорка росія у 2025 році планує збільшити витрати на оборону до 142 мільярдів доларів, або до 6,2% валового внутрішнього продукту.
Джерело: видання Bloomberg, яке ознайомилося з проектом трирічного бюджету рф.
Прогнозується, що витрати на національну оборону і внутрішню безпеку становитимуть близько 40% від загального обсягу бюджетних виплат росії у 2025 році, оскільки путін продовжує переводити економіку на військові рейки, а вторгнення в Україну триває вже третій рік.
Це більше, ніж сукупні асигнування на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку, згідно з проектом бюджету, який, ймовірно, незабаром буде представлений на розгляд російського парламенту".
Згідно з цим документом, уряд рф має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів) у 2025 році (у 2024 на цю статтю було заплановано 10,4 трильйона рублів).
За матеріалами:
Економічна Правда
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