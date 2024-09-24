росіяни залізли в рекордні з початку великої війни борги за кредитами — Finance.ua
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росіяни залізли в рекордні з початку великої війни борги за кредитами

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За серпень 2024 року росіяни витратили 33,9% від доступного ліміту за кредитними картками.
Про це повідомляє РБК з посиланням на дані російського бюро кредитних історій «Скорінг Бюро».
За місяць показник витрат за кредитами зріс на 1,9% і став рекордним з початку 2022 року, коли він становив 31,6%.
Росіяни майже безперервно нарощували частку використовуваного ліміту за картками з серпня 2023 року. При цьому середній чек у сегменті кредиток досяг максимуму в липні — 1217 дол.
За даними гендиректора «Скорінг Бюро» Олега Лагуткіна, витрати росіян за кредитними картками зросли через зростання споживчих цін.
У серпні росіянам схвалили 2,05 млн нових кредитних карт на 2,5 млрд дол. Порівняно з попереднім місяцем видачі нових кредиток впали на 3,7% у кількісному і на 4,7% у грошовому вираженні.
Рік до року спад виявився відчутнішим: кількість кредиток зменшилася на 20,9%, а сукупний схвалений ліміт за ними — на 11,6%. Якщо виключити січень, коли на ринку сезонно низький попит на кредити, серпневе скорочення видач виявилося найсильнішим з вересня-жовтня минулого року.
За даними Центробанку росії, до кінця 2023 року користувачів кредитних карток вперше стало більше, ніж громадян зі споживчими кредитами — 27 млн осіб. За рік кількість власників кредиток у росії збільшилася на 6,6 млн, або майже на третину.
За матеріалами:
Економічна Правда
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