росія привласнює українське зерно: збитки перевищують 30 мільярдів гривень — Finance.ua

росія привласнює українське зерно: збитки перевищують 30 мільярдів гривень Сьогодні 07:19 — Аграрний ринок

росія привласнює українське зерно: збитки перевищують 30 мільярдів гривень

Збитки від привласнення росією українського зерна перевищують 30 мільярдів гривень, проте ці цифри є попередніми.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

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За словами начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Юрія Бєлоусова, фактично росія шантажує світову спільноту реальною можливістю створення голоду для інших країн.

«Внаслідок атак на зернову та портову інфраструктуру під ризиком існування опинилася ціла низка країн Африки й Азії, які отримували українське зерно. Бо Україна вважалася і є до цього часу одним з ключових постачальників Світової продовольчої програми», — заявив він.

У прокуратурі виділили два періоди атак росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до «зернової угоди».

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«До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру», — зазначив Бєлоусов.

За його словами, відтоді росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження. Це ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер», ракети тактичної авіації і ракети морського та наземного базування.

«Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом Російської Федерації», — підкреслив Бєлоусов.

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За його словами, росія намагається позбавити українців засобів до існування: намагається вкрасти зерно, а якщо це не вдається — знищити.

Бєлоусов додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

«Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі — один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно», — підкреслив прокурор.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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