Війна коштує Україні 5% ВВП на місяць — Finance.ua

Війна коштує Україні 5% ВВП на місяць

Вчора 13:02 — Казна та Політика

Війна коштує Україні 5% ВВП на місяць

Україна щомісяця втрачає 5 мільярдів доларів, що становить 5% від ВВП.

Про це в інтерв’юThe Economist розповів Міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр назвав «великим тягарем» для бюджету зарплати військових.

Він зазначив, що затягування війни більш ніж на три-чотири місяці вимагатиме болючих заходів.

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За його словами, у такому разі країна може піти на різке підвищення податків, скорочення видатків та вдатися до націоналізації.

Глава Мінфіну зазначив, що, приблизно, на чверть скоротилися митні надходження через скорочення імпорту та зупинення дії багатьох мит.

Також Марченко нагадав, що Світовий банк прогнозує скорочення ВВП України, приблизно, на 45% у 2022 році. За оцінкою України, ВВП знизиться на 44%.

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За даними Мінфіну, у квітні до загального фонду держбюджету надійшло 76,2 млрд гривень. Це становить 74% від надходжень березня (103,4 млрд гривень).

За перші 4 місяці 2022 року держбюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд — з дефіцитом у сумі 157,2 млрд грн за запланованого дефіциту на січень-квітень у сумі 317,1 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

Україна була змушена витратити 245,1 мільярда гривень (8,3 мільярда доларів) на війну з росією;

на думку Президента України Володимира Зеленського, партнери України мають щотижнево ухвалювати рішення, які обмежують зв’язки росії зі світом. Від США також очікується ухвалення важливих рішень для України;

Україна проводить велику роботу на міжнародному рівні з метою доведення злочинів російської федерації, починаючи від військової агресії й завершуючи геноцидом українського народу. Після того як наша держава матиме всі докази й підрахує збитки, вона вимагатиме від країни-агресора виплати репарацій.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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