Війна коштує Україні 5% ВВП на місяць — Finance.ua

За даними Мінфіну, у квітні до загального фонду держбюджету надійшло 76,2 млрд гривень. Це становить 74% від надходжень березня (103,4 млрд гривень).
За перші 4 місяці 2022 року держбюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд — з дефіцитом у сумі 157,2 млрд грн за запланованого дефіциту на січень-квітень у сумі 317,1 млрд гривень.
на думку Президента України Володимира Зеленського, партнери України мають щотижнево ухвалювати рішення, які обмежують зв’язки росії зі світом. Від США також очікується ухвалення важливих рішень для України;
Україна проводить велику роботу на міжнародному рівні з метою доведення злочинів російської федерації, починаючи від військової агресії й завершуючи геноцидом українського народу. Після того як наша держава матиме всі докази й підрахує збитки, вона вимагатиме від країни-агресора виплати репарацій.