Від початку року «Укрзалізниця» наростила вантажоперевезення на 30% — Finance.ua
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Від початку року «Укрзалізниця» наростила вантажоперевезення на 30%

Фондовий ринок
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Від початку року «Укрзалізниця» наростила вантажоперевезення на 30%
Від початку року «Укрзалізниця» наростила вантажоперевезення на 30%
У січні-травні «‎Укрзалізниця"‎ перевезла 75,4 млн т вантажів, що на 30% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Про це повідомили у прессллужбі «УЗ».
Якщо казати про експортні перевезення, то вони за звітний період збільшились на 57% - до 38 млн т.
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Голова правління АТ «‎Укрзалізниця"‎ Євген Лященко зазначає, за підсумками 5 місяців компанія має досить вагомі показники як у загальних обсягах перевезень, так і в стратегічному для країни експортному сполученні.
За 5 місяців 2024 року перевезено:
  • у внутрішньому сполученні — 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);
  • на експорт — 38 млн тонн (+57%);
  • на імпорт — 4,3 млн тонн (+ 68,5%).
Лідери за обсягами перевезень у січні-травні 2024 року:
  • залізна і марганцева руда — 19,3 млн тонн;
  • зернові вантажі — 18,8 млн тонн;
  • кам’яне вугілля — 11,5 млн тонн;
  • мінбудматеріали — 10,8 млн тонн.
«‎Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових,» ‎- йдеться у заяві Євгена Лященко.
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Нагадаємо, «Укрзалізниця» прискорить поїзд з Києва до Варшави з 9 червня. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ.
Компанія розробила та запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Він побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
Також Укрзалізниця запустила бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.
За матеріалами:
Finance.ua
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