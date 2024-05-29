Японія передала Укрзалізниці рейки для відновлення та капремонту колій — Finance.ua
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Японія передала Укрзалізниці рейки для відновлення та капремонту колій

Казна та Політика
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«Укрзалізниця» отримала першу партію з 25 тис. тонн рейок від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Передача відбулася в рамках «Програми екстреного відновлення» від Уряду Японії.
Сертифікат на рейки вручив голові АТ «Укрзалізниця» Євгену Лященку Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.
Отримані рейки Р-65 Укрзалізниця використовуватиме для відновлення та капітального ремонту колій 1520 мм.
«На початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі було знищено єдиного вітчизняного виробника залізничних рейок, тому вони є наразі критичною позицією для компанії. Лише для виконання ремонтів ми потребуємо щороку 70−100 тис. тонн рейок. Крім того, під час війни чи не щодня залізничники вимушені відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру.
Отримані рейки плануємо використовувати для ремонту основних магістралей на напрямках Київ — Львів, Київ — Одеса, Київ — Ужгород, Київ — Дніпро", — зауважив Лященко.
«Сьогодні від імені Уряду Японії раді передати Укрзалізниці 25 тис. тонн високоякісних рейок японського виробництва. Це еквівалентно 190 км залізничного шляху. Ці ресурси закуплені й відправлені через JICA для зміцнення стійкості залізничної мережі України, щоб у подальшому сприяти відновленню та економічному зростанню завдяки збільшенню потоку людей та вантажів», — розповів Мацуда Кунінорі.
Перша партія рейок вже прибула та відвантажена на станції Мостиська. Усі ж 25 тис. тонн рейок надійдуть до кінця 2024 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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